Ключевые моменты:

В ночь на 18 июля ПВО уничтожила 11 вражеских ударных дронов, было попадание 18 БпЛА в 5 локациях;

В результате утренних атак россиян, есть погибшие и раненые среди мирного населения;

Покровское направление — один из самых сложных участков фронта;

На фронте за сутке произошло 180 боестолкновений;

За сутки ВСУ уничтожили около 1180 оккупантов и 47 артсистем врага.

Последствия воздушной атаки 18 июля

Этой ночью РФ атаковала Украину 35 беспилотниками, из них 29 — типа «шахед». Основные цели — прифронтовые районы на востоке страны.

По данным Воздушных сил ВСУ, к утру сбито 11 «шахедов» на севере и востоке. Еще 6 дронов-имитаторов были подавлены средствами РЭБ.

Зафиксировано 18 прилетов ударных дронов в пяти локациях. Обломки сбитых также падали в двух местах.

Утром 18 июля российские захватчики прицельно ударили FPV-дроном по автомобилю волонтерской организации, представители которой занимались эвакуацией гражданских из Родинского Донецкой области. А также сбросили ФАБ-250 на Константиновку, в результате чего одна женщина погибла и четыре человека получили ранения. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

Утром 18 июля стало известно, что враг ударил БпЛА по Каменскому району Днепропетровской области.

Сергей Лысак, глава ОВА, сообщил о последствиях атаки противника. По его словам, предварительно, есть жертвы и пострадавшие.

Ситуация на Покровском направлении

Покровск и Покровское направление на востоке Украины остаются одними из самых горячих точек фронта. За последние дни Генеральный штаб ВСУ неоднократно сообщал об интенсивных боях в этом районе.

По данным ISW, ближайшие месяцы армия РФ будет пытаться окружить Покровск и с запада обойти укрепленную линию Сил обороны в Донецкой области.

В то же время, еще в начале мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что ситуацию на Покровском направлении удалось стабилизировать.

«Покровское направление — один из самых сложных участков фронта российско-украинской войны», — заявил тогда Сырский.

Он отметил, что украинские военные смогли удержать ситуацию под контролем, а на отдельных участках даже перехватить тактическую инициативу.

О ситуации на Покровском направлении рассказал украинский военный корреспондент Богдан Мирошников.

По его словам, враг одновременно продвигается к ключевым точкам — трассы на Павлоград и Доброполье, и преуспевает.

«В случае, если они перегрызут их, это фактически оперативное окружение, потому что там останутся узкие сельские дороги, которые уже сейчас усеяны уничтоженными автомобилями, особенно гражданскими. Врагу безразлично, кого убивать дронами. Все, что движется — уже попадает под атаку дронов” — сообщил военкор.

180 боев и 1180 уничтоженных оккупантов — данные Генштаба

За минувшие сутки на Покровском направлении наши защитники остановили 61 штурм агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Попов Яр, Родинское, Новоторецкое, Миролюбовка, Новоэкономическое, Лисовка, Новоукраинка, Зверево, Удачное, Муравка, Алексеевка, Дачное и в направлении Покровска, Мирнограда, Владимировки и Новопавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 30 раз, пытаясь продвинуться вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Карповка, Зеленая Долина, Колодязи, Серебрянка и в сторону Нового Мира, Корового Яра, Среднего, Торского и Шандриголово.

На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 17 попыток врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Поддубное, Звезда, Темировка, Мирное, Воскресенка, Свободное Поле, Шевченко, Зеленое Поле.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления БпЛА, средство противовоздушной обороны, артиллерийскую систему и еще одну другую важную цель российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1180 человек.



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