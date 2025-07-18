Ключевые моменты:

На фронте погиб Андрей Иванович Молдавский родом из Измаила;

Воин добровольно вступил в ВСУ после начала войны;

Пропал без вести в марте 2024 года, гибель подтверждена в июле 2025 года.

Захоронение Героя состоится на Аллее Славы на Новом кладбище Измаила.

Солдат Андрей Иванович Молдавский, стрелок стрелкового взвода, погиб в бою против российских оккупантов, защищая родную землю.

Трагическую весть о гибели воина сообщил Измаильский городской голова Андрей Абрамченко.

Андрей родился в Измаиле, учился в школе №16, получил профессию в Измаильском профессиональном лицее, а затем — диплом инженера-программиста в техникуме экономики и права. Работал в Дунайской гидрометобсерватории.

С началом полномасштабного вторжения России Андрей добровольно вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. В марте 2024 года связь с ним исчезла, и семья жила надеждой. К сожалению, в июле 2025 года стало известно о его гибели.

Измаильский городской совет, исполнительный комитет и вся община выражают глубокие соболезнования семье погибшего Защитника. Погребение Андрея Молдавского состоится на Аллее Славы Нового кладбища.

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