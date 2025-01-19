Итак, новогодние праздники позади. Шампанское выпито, ёлки погасли, трудовые будни начались… И у кого-то, возможно, уже наступило оно… Ну, это самое… То, что одолело героиню нашей очередной истории о жизни в Одессе. Но это не беда – главное, знать, как с этим правильно бороться!

– Цилечка, всё!

– Нина, шо такое? Шо всё? Я боюсь ошибиться без намёка.

– Всё, Циля, всё! Оно наступило.

– Шо, конец света?

– Конец света – мужского рода. А оно… среднего.

– Ниночка, я, конечно, извиняюсь… Но среднего рода… Бывает всякая фигня. У тебя какая фигня?

– У меня моральное выгорание.

– Та ты шо! И шо ты теперь, пустишься во все тяжкие?

– Циля! Мо-ральное! А не амо-ральное.

– А шо есть разница?

– Тыц-дрыц. Есть конечно.

– Так, а шо делать?

– Ну шо, шо… Обычно помогает отпуск в жаркие страны и тёплые моря. Но, есть нюансы.

– Какие?

– Не будем вдаваться в подробности.

– Обаждите, а если мне понадобится, мне же нужно знать материальную часть.

– Вот именно, шо материальную. Короче, не люблю я яхты. Меня укачивает.

– Так как лечиться… От выгорания. Чем тушить пожар?

– Есть два испытанных способа. Первый – шоппинг, а если не помогает, то… Нужна кардинальная смена имиджа. Типа салон красоты, стрижка и новый цвЭт волос.

– Ой, мне это нравится. Возьми меня с собой.

– На шоппинг или в салон красоты?

– Ойц мне лишь бы «Да». Люблю смотреть, когда кто-то тратит деньги. Вроде бы и участвуешь, и свои финансы целые.

Марина ГАРНИК

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