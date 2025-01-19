Как рассказали в пресс-службе зоопарка, условия конкурса «Королева года» довольно просты и принять участие в нем может каждый. Для этого надо:
- посмотреть все фото змей-конкурсанток на странице зоопарка в Facebook;
- лайкнуть понравившееся фото.
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Конкурс «Королева года» завершится 29 января.
Напомним, несколько дней назад в Одесском зоопарке родились два ягненка. Это уже второе пополнение в 2025 году – в начале года в зоопарке появились на свет козлята.