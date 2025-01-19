Змея в Одесском зоопарке
1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Как рассказали в пресс-службе зоопарка, условия конкурса «Королева года» довольно просты и принять участие в нем может каждый. Для этого надо:

  • посмотреть все фото змей-конкурсанток на странице зоопарка в Facebook;
  • лайкнуть понравившееся фото.

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Конкурс «Королева года» завершится 29 января.

Змея в Одесском зоопарке2

Змея в Одесском зоопарке3

Змея в Одесском зоопарке4

Напомним, несколько дней назад в Одесском зоопарке родились два ягненка. Это уже второе пополнение в 2025 году – в начале года в зоопарке появились на свет козлята.

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