После объявления воздушной тревоги городской голова Одессі Геннадий Труханов в своих соцсетях сообщил об угрозе со стороны росссийских беспилотников. Мэр призвал всех проследовать в укрытия и не покидать их до отбоя.

В то же время мониторинговые каналы сообщили о более чем двадцати дронах, которые двигались на Одессу со стороны моря и были запущены с территории временно оккупированного Крыма.

Затем одесситы услышал стрельбу, за ней последовали мощные взрывы. После этого в телеграм-каналах стали сообщать о пожарах в городе.

Информации о пострадавших и разрушениях по состоянию на 01:00 не поступало.