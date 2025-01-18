Минус 2 баллистических ракеты и более двух десятков дронов
По информации Воздушных сил, в ночь на 18 января 2025 года россияне атаковали 39 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами разных типов, а также применил четыре баллистические ракеты «Искандер-М»/KN-23.
По состоянию на 08:00 18 января наши силы противовоздушной обороны успешно сбили две баллистические ракеты «Искандер-М»/KN-23 на Киевщине и 24 ударных БпЛА в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской и Донецкой областях.
14 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно утрачены (без негативных последствий).
Враг атаковал баллистикой Киев – есть жертвы
Ранним утром 18 января враг в очередной раз совершил массированный обстрел Киева. Удар был нанесен баллистическими ракетами «Искандер-М»/KN -23. Их, как уже сообщалось выше, удалось сбить, но их обломки упали в Шевченковском районе города.
«Ликвидировано возгорание трех автомобилей. Десять автомобилей получили повреждения. Также есть частичное разрушение административного здания, здания бизнес-центра и магазина. Поврежден магистральный водопровод. В одном из зданий обнаружен пожар, который уже локализован», – сообщили спасатели.
По данным областной ОВА, в результате сегодняшней атаки по Киеву погибли 4 человека, еще 3 человека пострадали.
По уточненной информации, среди жертв – охранник кафе и три человека, находившиеся в микроавтобусе. Ударной волной повреждено здание бизнес-центра, вход на станцию метро «Лукьяновская» и помещение заведения питания. Выбиты окна и повреждены фасады жилых домов, и не менее 10 автомобилей.
Киевская городская прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военного преступления.
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Как пояснил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат, одна из баллистических ракет была сбита на малой высоте, но ее боевая часть взорвалась на земле, что, вероятно, и стало причиной серьезных разрушений в центре Киева.
«И, к сожалению, это тоже может нанести серьезный ущерб на земле, поскольку боевая часть ракеты может сдетонировать уже после ее сбития», – добавил он.
Поэтому, как отметил Игнат, важно соблюдать меры безопасности во время воздушной тревоги.
Россияне атаковали баллистикой Запорожье
Кроме того, сегодня утром россияне атаковали баллистикой и Запорожье. Удар пришелся по центру города. Частично разрушено админздание одного из промышленных объектов. Повреждены жилые дома и частный транспорт.
Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, в результате атаки городе уже 6 пострадавших: одна женщина находится в тяжелом состоянии, еще две женщины и трое мужчин – в состоянии средней тяжести.
На Покровском направлении враг атакует активнее всего
По официальной информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на разных направлениях фронта было зафиксировано 174 боевых столкновения.
В пятницу. 17 января, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с использованием двух ракет, привлек для поражения 2147 дронов-камикадзе. Также враг совершил около четырех тысяч артиллерийских обстрелов, из них 154 из реактивных систем залпового огня.
Наибольшее число атак было отбито на Покровском направлении – там за прошедшие сутки наши защитники остановили 79 штурмовых действий агрессора в районах Зеленого Поля, Водяного Второго, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Шевченко, Зверевого, Удачного, Успеновки, Серебряного, Дачного, Улаков и Янтарного.
В Курской области за прошедшие сутки украинские воины отбили 16 атак захватчиков.
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Потери врага на утро 18 января
За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два средства ПВО российских захватчиков.
Как информирует Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали ориентировочно 1340 оккупантов.
Потери техники:
- 13 боевых бронированных машин;
- 21 артиллерийская система;
- 13 БпЛА;
- 69 единиц автомобильной техники и автоцистерн.
В целом с начала полномасштабного вторжения потери врага таковы: