Минус 2 баллистических ракеты и более двух десятков дронов

По информации Воздушных сил, в ночь на 18 января 2025 года россияне атаковали 39 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами разных типов, а также применил четыре баллистические ракеты «Искандер-М»/KN-23.

По состоянию на 08:00 18 января наши силы противовоздушной обороны успешно сбили две баллистические ракеты «Искандер-М»/KN-23 на Киевщине и 24 ударных БпЛА в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской и Донецкой областях.

14 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно утрачены (без негативных последствий).

Враг атаковал баллистикой Киев – есть жертвы

Ранним утром 18 января враг в очередной раз совершил массированный обстрел Киева. Удар был нанесен баллистическими ракетами «Искандер-М»/KN -23. Их, как уже сообщалось выше, удалось сбить, но их обломки упали в Шевченковском районе города.

«Ликвидировано возгорание трех автомобилей. Десять автомобилей получили повреждения. Также есть частичное разрушение административного здания, здания бизнес-центра и магазина. Поврежден магистральный водопровод. В одном из зданий обнаружен пожар, который уже локализован», – сообщили спасатели.

По данным областной ОВА, в результате сегодняшней атаки по Киеву погибли 4 человека, еще 3 человека пострадали.

По уточненной информации, среди жертв – охранник кафе и три человека, находившиеся в микроавтобусе. Ударной волной повреждено здание бизнес-центра, вход на станцию метро «Лукьяновская» и помещение заведения питания. Выбиты окна и повреждены фасады жилых домов, и не менее 10 автомобилей.

Киевская городская прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военного преступления.

Как пояснил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат, одна из баллистических ракет была сбита на малой высоте, но ее боевая часть взорвалась на земле, что, вероятно, и стало причиной серьезных разрушений в центре Киева.

«И, к сожалению, это тоже может нанести серьезный ущерб на земле, поскольку боевая часть ракеты может сдетонировать уже после ее сбития», – добавил он.

Поэтому, как отметил Игнат, важно соблюдать меры безопасности во время воздушной тревоги.

Россияне атаковали баллистикой Запорожье

Кроме того, сегодня утром россияне атаковали баллистикой и Запорожье. Удар пришелся по центру города. Частично разрушено админздание одного из промышленных объектов. Повреждены жилые дома и частный транспорт.

Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, в результате атаки городе уже 6 пострадавших: одна женщина находится в тяжелом состоянии, еще две женщины и трое мужчин – в состоянии средней тяжести.

На Покровском направлении враг атакует активнее всего

По официальной информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на разных направлениях фронта было зафиксировано 174 боевых столкновения.

В пятницу. 17 января, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с использованием двух ракет, привлек для поражения 2147 дронов-камикадзе. Также враг совершил около четырех тысяч артиллерийских обстрелов, из них 154 из реактивных систем залпового огня.

Наибольшее число атак было отбито на Покровском направлении – там за прошедшие сутки наши защитники остановили 79 штурмовых действий агрессора в районах Зеленого Поля, Водяного Второго, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Шевченко, Зверевого, Удачного, Успеновки, Серебряного, Дачного, Улаков и Янтарного.

В Курской области за прошедшие сутки украинские воины отбили 16 атак захватчиков.

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Потери врага на утро 18 января

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два средства ПВО российских захватчиков.

Как информирует Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали ориентировочно 1340 оккупантов.

Потери техники:

13 боевых бронированных машин;

21 артиллерийская система;

13 БпЛА;

69 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

В целом с начала полномасштабного вторжения потери врага таковы: