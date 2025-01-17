Мандарины на Привозе, январь 2025

По одной цене

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– Ты смотри, какие шикарные мандарины!

– Не туда смотришь. Они шикарные, цена у них тоже шикарная! Пошли дешевые покупать. Вот смотри, какие дешевые мандарины! По сорок гривен!

Мандарины по 40 гривен на Привозе

– Ой, что-то странное с той ценой… Очень уж дешевые…

– Ага, дожили: мандарины по сорок кажутся дешевыми. Кстати, ты заметила: они с картошкой в одной цене.

– Это хорошо или плохо?

– Это реалии нашего Привоза. Завтра все может быть наоборот.

– Как наоборот? Картофель станет дороже мандаринов?..

А как с другими ценами на Привозе?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

  • картофель – 30-45 грн;
  • лук – 20-35 грн;
  • помидоры – 40-100 грн;
  • свекла – 30-35 грн;
  • кабачки – 35-60 грн;
  • огурцы – 90-130 грн;
  • сладкий перец – 40-70 грн;
  • баклажаны – 30-45 грн;
  • капуста – 45-60 грн;
  • чеснок – 100-140 грн;
  • морковь – 30-40 грн;
  • зелень в пучках – от 15-25 грн.
Цены на овощи: Привоз, Одесса
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Картошка на Привозе
Одесский Привоз в январе: цены на овощи
Январские цены на Привозе

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

  • яблоки – 30-50 грн;
  • груши – 50-110 грн;
  • бананы – 50-70 грн;
  • грейпфруты – 60-80 грн;
  • гранаты – 80-100 грн;
  • лимоны – 50-80 грн;
  • малина – 100-120 грн;
  • виноград – 70-120 грн;
  • хурма – 90-180 грн
  • мандарины –  40-90 грн;
  • апельсины –  50-90 грн.
Одесский Привоз, фруктовые ряды
Цены на фрукты на Привозе
Мандарины на Привозе, январь 2025

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Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

  • яйца (десяток) – 30-90 грн;
  • брынза – 190-250 грн;
  • творог – 90-140 грн.

Цены на яйца в январе 2025, одесский Привоз

Сколько стоит брынза на Привозе

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть – 240-260 грн;
  • телячья шея – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

Мясной корпус одесского Привоза

Привоз: цены на сало

Свинина

  • задняя часть – 160-170 грн;
  • шея – 200-220 грн;
  • лопатка – 130-140 грн;
  • ребра – 130-150 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

Сколько стоит рыба на Привозе

  • толстолобик – 50-100 грн;
  • караси – 70-80 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 130-190 грн;
  • карп – 70-120 грн.

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