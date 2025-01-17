По одной цене
– Ты смотри, какие шикарные мандарины!
– Не туда смотришь. Они шикарные, цена у них тоже шикарная! Пошли дешевые покупать. Вот смотри, какие дешевые мандарины! По сорок гривен!
– Ой, что-то странное с той ценой… Очень уж дешевые…
– Ага, дожили: мандарины по сорок кажутся дешевыми. Кстати, ты заметила: они с картошкой в одной цене.
– Это хорошо или плохо?
– Это реалии нашего Привоза. Завтра все может быть наоборот.
– Как наоборот? Картофель станет дороже мандаринов?..
А как с другими ценами на Привозе?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель – 30-45 грн;
- лук – 20-35 грн;
- помидоры – 40-100 грн;
- свекла – 30-35 грн;
- кабачки – 35-60 грн;
- огурцы – 90-130 грн;
- сладкий перец – 40-70 грн;
- баклажаны – 30-45 грн;
- капуста – 45-60 грн;
- чеснок – 100-140 грн;
- морковь – 30-40 грн;
- зелень в пучках – от 15-25 грн.
Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки – 30-50 грн;
- груши – 50-110 грн;
- бананы – 50-70 грн;
- грейпфруты – 60-80 грн;
- гранаты – 80-100 грн;
- лимоны – 50-80 грн;
- малина – 100-120 грн;
- виноград – 70-120 грн;
- хурма – 90-180 грн
- мандарины – 40-90 грн;
- апельсины – 50-90 грн.
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Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 30-90 грн;
- брынза – 190-250 грн;
- творог – 90-140 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина
- задняя часть – 240-260 грн;
- телячья шея – 200-220 грн;
- ребра – 120-150 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задняя часть – 160-170 грн;
- шея – 200-220 грн;
- лопатка – 130-140 грн;
- ребра – 130-150 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик – 50-100 грн;
- караси – 70-80 грн;
- лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
- судак – 130-190 грн;
- карп – 70-120 грн.
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