Пятнадцатый, военный: каким был Одесский международный кинофестиваль в 2024 году

Эволюция длиной в пятнадцать лет

В 2010 году в Одессе провели первый международный кинофестиваль. В его начале объявили, что это будет летний кинофестиваль фильмов легкого жанра, своеобразное продолжение знаменитого «Золотого Дюка». Даже главную награду события скульптор Михаил Рева оставил почти в неизменном виде.

Сейчас трудно представить, но первые два года на фестивале не было украинской программы. Впрочем, с первого года существования было основано Летнюю киношколу и Сценарную мастерскую.

С 2012 года в программе фестиваля появился Национальный конкурс полнометражного и короткометражного кино. В 2017-м добавилась секция сериалов. Отдельную программу всегда готовили и для тех, кто создает кино, — кинорынки, встречи киносообщества, питчинги новых проектов.

В 2020 году кинофестиваль из-за COVID-19 решено было провести онлайн. В 2022-м ОМКФ, как и миллионы украинцев, «стал беженцем» и представлял свои программы на различных европейских фестивалях. В 2023-м ОМКФ состоялся в городе Черновцы из-за относительно безопасного расположения. В 2024 году фестиваль прошел в Киеве именно из-за ситуации с безопасностью.

— Все должны понять, что сейчас не до красных дорожек, не до вечеринок, не время для масштабных праздников, — отметила Анна Мачух, генеральный директор ОМКФ, — а есть время для просмотра собственного контента, ведь большое количество фильмов представляли профессионалы, которые сейчас воюют.

Кино, которое мы проживаем

Еще с 2014 года украинское кино не остается в стороне от темы российского вторжения. Поэтому не случайно отечественными фильмами-победителями стали «Серые пчелы» среди игровых и «Гляделов» среди документальных фильмов.

»Серые пчелы» — лента режиссера Дмитрия Моисеева по одноименному роману писателя Андрея Куркова о пчеловоде, который живет на востоке Украины во время начала российской агрессии. Фильм успел уже побывать на международных кинофестивалях и получить ряд наград. 27 июля «Серые пчелы» можно будет посмотреть на фестивале «Виделка фест» в Черноморске.

Лучшим документальным фильмом ОМКФ-2024 жюри назвало ленту «Гляделов» режиссера Ксении Кравцовой. Он посвящен личности известного украинского фотографа Александра Гляделова. Съемочная группа путешествует вместе с ним по стране — вот они в Одессе, где Александр встречается с основателем приюта «Светлый дом» отцом Александром Чумаковым. Вот они уже в Буче — присутствуют при эксгумации тел после выхода российской армии, а вот они на Закарпатье вместе с экоактивистами, которые расчищают реки, леса и поляны от мусора.

Специальной наградой наградили фильм «Яса». Он понравился непревзойденной игрой двух украинских актрис — Аллы Сергийко, ведущей актрисы театра на Подоле, и Кристины Федорак, актрисы театра Франко.

Свою награду кинокритики и представители прессы вручили документальному фильму «Свирель Перуна» — о работе нашей арты. Свирель — так воины называют пушку, вокруг которой и проходит сейчас их жизнь.

Почему кино сейчас актуально?

Анна Мачух, генеральный директор ОМКФ

— К сожалению, большинство украинских фильмов — о войне. Но такова наша реальность, и мы должны показывать ее зрителю, потому что это является частью борьбы с российской пропагандой.

Татьяна Станева, основательница кинофестиваля этнографических фильмов ОКО

— Я считаю кино лучшим инструментом общения от человека к человеку. Это культурное оружие, через которое мы совершаем культурную дипломатию, национальную политику, создаем нашу идентичность, которая отличает нас от других.

Илья Мироненко, студент, будущий продюсер

— Кино актуально всегда. Кино — это инструмент пропаганды, рефлексии, успокоения. Страна-агрессор проводит бешеную работу в этом направлении, не жалеет денег. У нас, к сожалению, с этим проблемы.

Ксения Кравцова, режиссер документального фильма-победителя «Гляделов»

— Кино — это про всех нас. Оно может заставить людей посмотреть правде в глаза. В кино очень много ужасных кадров — война. Мы никуда от этого не денемся. Но все же мы должны подниматься и идти вперед и побеждать.

Евгений Дворский, проект «Киномиссия»

— Кино всегда было актуально. Кроме развлекательной, оно имеет и другие функции — образовательную, содержательную, сенсотворческую. Кино — один из самых массовых видов искусств. И те фильмы, которые мы видим на фестивале, доказывают, что наше кино — несокрушимое!

Анна Шестакова, проект «Киномиссия»

— Так же как и жизнь продолжается, так же и кино — продолжается. Коллеги снимают, дают качественный продукт и делятся своими историями.

Антон Птушкин, режиссер

— Это вопрос скорее для зрителя. Мне хотелось показать украинцев человечными, поэтому это, что я снял — мне кажется, есть мерило человечности.

Победители ОМКФ-2024

Национальная конкурсная программа

Лучший украинский полнометражный игровой фильм — «Серые пчелы», реж. Дмитрий Моисеев.

Лучший украинский полнометражный документальный фильм — «Гляделов», реж. Ксения Кравцова.

Специальная награда за лучшую режиссуру — «Кислородная станция», реж. Иван Тимченко.

Специальная награда — «Яса», реж. Сергей Маслобойщиков.

Приз за лучшую песню к фильму от «Радио Сильпо» и Mastercard — «Кислородная станция» Ивана Тимченко.

Международная европейская конкурсная программа