Ключевые моменты:

Россия производит около 55-60 баллистических ракет «Искандер-М» ежемесячно, сообщили в ГУР.

Запас таких ракет у российской армии оценивается примерно в 200 единиц.

Для Одессы баллистическая угроза особенно опасна из-за короткого времени подлета ракет с территории оккупированного Крыма.

Россия продолжает выпускать «Искандеры»

По данным Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, российский военно-промышленный комплекс в 2026 году планирует поставить на вооружение до 700 баллистических ракет для оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М».

При этом текущие темпы производства остаются высокими: российские предприятия выпускают от 55 до 60 баллистических ракет 9М723 («Искандер-М») в месяц.

По оценкам украинской разведки, по состоянию на июль 2026 года в распоряжении российской армии находится около 200 ракет «Искандер-М».

Какие ракеты еще производит Россия

Помимо баллистических «Искандеров», российский военно-промышленный комплекс продолжает выпускать другие виды ракетного вооружения.

Среди них:

до 10 гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал» в месяц;

до 10 крылатых ракет «Искандер-К» в месяц;

до 70 крылатых ракет Х-101 в месяц;

до 25 ракет «Калибр» в месяц.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что с учетом различных типов вооружения Россия способна производить и применять до 120 баллистических ракет в месяц.

Почему это особенно опасно для Одессы

Баллистические ракеты остаются одной из самых сложных целей для украинской противовоздушной обороны. Для их перехвата нужны специализированные системы, в частности комплексы Patriot и SAMP/T.

Для Одессы главная особенность угрозы – минимальное время подлета. Пуски по региону преимущественно осуществляются с территории временно оккупированного Крыма, поэтому ракета может достичь города примерно за 2-3 минуты.

Это значительно сокращает время на реакцию после объявления воздушной тревоги.

Для Киева время подлета баллистических ракет обычно составляет около 5-7 минут, что также остается серьезной угрозой для столицы.

Угроза сохраняется, несмотря на расход ракет

Высокая интенсивность российских ударов показывает, что армия РФ продолжает активно использовать баллистические ракеты против украинских городов.

При этом сокращение угрозы зависит не только от количества ракет на складах, но и от способности Украины усиливать противоракетную оборону.

Украина ожидает новые поставки комплексов Patriot и противоракет PAC-3, которые позволяют бороться с баллистическими целями.

Для Одессы усиление таких систем остается одним из ключевых факторов защиты от новых ракетных атак.