Ключевые моменты:

Утром 11 июля Одессу вновь атаковали баллистикой.

После объявления воздушной тревоги в городе прогремел мощный взрыв.

Информация о последствиях и возможных пострадавших уточняется.

Утром 11 июля российские войска вновь нанесли по Одессе удар, предварительно, баллистической ракетой.

Воздушную тревогу в Одессе и Одесском районе объявили в 10:42. Мониторинговые каналы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с территории временно оккупированного Крыма.

Спустя несколько минут жители разных районов города услышали мощный взрыв.

По предварительным данным, в месте вероятного попадания поднялся столб дыма.

Отбой воздушной тревоги дали в 11:17. А в сторону предполагаемого места удара следуют пожарно-спасательные подразделения и бригады скорой помощи.

На момент публикации официальной информации о последствиях атаки, возможных разрушениях и пострадавших не поступало. «Одесская жизнь» следит за развитием событий.

ОБНОВЛЕНО в 11:29:

Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в результате российской атаки поврежден объект инфраструктуры.

«Враг атаковал инфраструктуру. Предварительно, есть пострадавшие», – написал он в своем Teлеграм-канале.

Информация о масштабах разрушений и количестве пострадавших уточняется. «Одесская жизнь» следит за развитием событий и будет обновлять материал по мере поступления официальных данных.

Напомним, в ночь на субботу, 11 июля, Россия вновь атаковала Одесскую область ударными беспилотниками и авиационными ракетами. В Одессе обошлось без серьезных последствий, однако в Измаильском районе пострадала портовая инфраструктура.