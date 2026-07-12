Ключевые моменты:

Опасность с воздуха длилась почти час — с 16: 29 до 17:32, враг успел нанести удар.

Из-за падения или попадания БПЛА в Одесском районе загорелись гаражи.

Пожарные быстро потушили огонь, по предварительным данным, люди не пострадали.

Последствия атаки вражеских беспилотников в Одесском районе 12 июля

Как сообщили в Одесской областной военной администрации (ОВА), целью вечерней атаки россиян снова стал Одесский район.

В результате удара баражирующих боеприпасов серьезные повреждения получили гаражные помещения. На месте прилета мгновенно вспыхнул пожар, который грозил перекинуться на соседние постройки.

На место происшествия оперативно прибыли подразделения ГСЧС. Спасатели локализовали и полностью ликвидировали возгорание в кратчайшие сроки.

К счастью, в момент удара в гаражах и рядом с ними никого не было — по предварительной информации, обошлось без погибших и раненых.

Ранее в Одесском районе с вечера пятницы, а также утром и вечером субботы под массированным обстрелом был Черноморск. По городу летели ракеты и БПЛА — погиб один человек, зафиксированы масштабные разрушения жилья и объектов городской инфраструктуры.