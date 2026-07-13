Ключевые моменты:
- Маршрут официально запускается с 1 августа.
- Автобусы будут курсировать ежедневно (2 рейса утром, 2 — вечером).
- Маршрут следования: Граденицы — Беляевка — Маяки — Черноморск.
Детали маршрута и остановки
Как сообщает издание «Беляевка.City», главная причина запуска нового рейса — высокий спрос со стороны местных жителей, поскольку многие жители громады ездят в Черноморск на работу.
Автобус не будет заезжать в Одессу, но в Черноморске можно сделать удобные пересадки.
В Беляевке автобус будет отправляться от местной автостанции, а также подбирать пассажиров на городских остановках по пути следования (в частности, на улицах Одесская, Киевская и в районе Лабановки).
Также для пересадки можно использовать остановки в Великодолинском или Петродолинском — оттуда на новом автобусе можно будет доехать до Беляевки, Маяков, Градениц или Троицкого.
Маршрут будет удобен для тех, кто планирует поездки на курорт в Грибовку.
Стоимость проезда:
- Черноморск — Беляевка — 150 грн;
- Черноморск — Граденицы — 200 грн.
Читайте также: Пересадки и двойные тарифы: почему дорога до Люстдорфа превратилась в транспортный квест.