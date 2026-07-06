Ключевые моменты:

В ночь на 6 июля 2026 украинские Силы ПВО сбили десятки ракет и сотни дронов.

Из-за дефицита систем противоракетной обороны все баллистические ракеты врага достигли целей.

Украинские БпЛА парализовали последний НПЗ, снабжавший Москву.

Джей Ди Вэнс заявил о приближении наступательного потенциала РФ к нулю.

Массированный обстрел Украины: ПВО сбила десятки ракет и сотни дронов

В ночь на 6 июля Воздушные силы ВСУ отражали массированную воздушную атаку. Основной удар противник сосредоточил на Киеве. В общей сложности силам противовоздушной обороны удалось сбить или подавить 37 из 68 ракет и 326 из 351 ударного БпЛА.

Наши защитники продемонстрировали стопроцентный результат по крылатым ракетам морского базирования, уничтожив все 6 запущенных «Калибров», а также ликвидировали 31 из 33 крылатых ракет Х-101. В то же время из 29 запущенных баллистических и противокорабельных ракет не удалось сбить ни одной.

По состоянию на 08:30 утра зафиксированы попадания 29 баллистических ракет и 18 дронов на 34 локациях в разных регионах, еще на 16 объектах упали обломки БпЛА.

Из-за тяжелых последствий массированной атаки на Киев, где сейчас подтверждена гибель 11 человек, мэр Виталий Кличко объявил завтрашний день, 7 июля, Днем траура. В Подольском и Дарницком районах столицы спасатели все еще ищут людей под завалами.

Россия меняет тактику: ставка на баллистические ракеты и рост дроновых атак

Комментируя ночные удары, начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что российская армия начинает концентрировать усилия именно на производстве баллистических ракет, а не крылатых.

Несмотря на то, что процесс создания баллистики требует больше времени, враг сознательно делает на нее ставку. По словам Юрия Игната, это происходит на фоне глобального дефицита ракет-перехватчиков типа Patriot в Украине и мире – противник пытается использовать эту уязвимость, чтобы нанести максимальные потери гражданскому населению. Он подчеркнул, что абсолютно все разрушения и попадания в Киеве этой ночью произошли из-за применения баллистического вооружения.

Кроме того, Россия увеличивает количество ударных дронов и улучшает их характеристики, делая беспилотники более устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В Воздушных силах предупредили, что у РФ есть ресурс для повторения массированного удара в ближайшее время, поэтому гражданам нужно строго соблюдать правила безопасности.

Ответные удары: украинские дроны атаковали НПЗ и объекты в тылу РФ

Пока враг обстреливал украинские города, украинские беспилотники провели масштабную операцию в глубоком тылу РФ и на временно оккупированных территориях. В Ярославле дроны атаковали местный нефтеперерабатывающий завод. По данным медиа, это был последний НПЗ, который продолжал обеспечивать топливом Москву и Московскую область после предыдущих успешных атак на российскую нефтепереработку. Из-за инцидента движение транспорта в сторону российской столицы пришлось перекрыть.

Параллельно губернатор Ленинградской области подтвердил атаку беспилотников на стратегический порт Усть-Луга и падение БпЛА в районе Лужского полигона.

Взрывы гремели и на оккупированных территориях:

В Севастополе после прилетов полностью исчезла электроэнергия;

без света также осталась часть Мариуполя;

в Бердянске украинские силы атаковали завод «Азовкабель», который российские военные использовали как пункт дислокации личного состава;

о «прилетах» также сообщали из Керчи и района Таврической ТЭС.

Белый дом о войне: эффективность наступления РФ снижается, роль дронов растёт

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью авторитетному изданию The Sunday Times неожиданно высоко оценил оборонную стратегию Украины, отметив, что наступательные операции российской армии приносят Кремлю все меньше результатов.

По словам американского политика, Москва сейчас платит огромную цену за каждый метр продвижения, а эффективность ее штурмов практически исчерпана.

«Откровенно говоря, россияне сейчас находятся в такой ситуации, когда то, чего они могут достичь с помощью затяжных наступательных операций, ничтожно мало – и приближается к нулю. Это вполне может создать пространство, необходимое нам для того, чтобы довести это дело до конца», – заявил Вэнс.

Он добавил, что администрация Дональда Трампа рекомендует Киеву придерживаться именно оборонительной тактики на время ведения переговоров, поскольку защищаться всегда легче, чем атаковать. Вице-президент также вспомнил давление Запада на Украину летом 2023 года, требующего масштабных атак, и назвал тот период «стратегической и тактической катастрофой».

По мнению Вэнса, именно повсеместное использование беспилотников и средств наблюдения доказало эффективность оборонного курса Сил обороны.

«Этот подход принес гораздо больше плодов… Это позволило украинцам немного лучше использовать свое тактическое преимущество», – резюмировал вице-президент США.

Таким образом, изменение подходов к ведению войны становится очевидным с обеих сторон. Пока Россия пытается компенсировать падение наступательного потенциала своей армии дорогостоящими баллистическими ударами по украинским городам, Украина эффективно истощает ресурсы врага глубоко в его тылу, заставляя западных союзников переосмысливать стратегию достижения мира.

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