Ключевые моменты:

Россия ночью атаковала Украину двумя баллистическими ракетами и 94 беспилотниками разных типов.

ПВО уничтожила или подавила 72 вражеских дрона.

Зафиксированы попадания двух баллистических ракет и 19 ударных БпЛА на 13 локациях.

Украинские дроны атаковали нефтебазы в российских Твери и Ставропольском крае.

В Fire Point заявили о подготовке к испытаниям украинской баллистической ракеты.

Российская атака: две баллистические ракеты и почти сотня дронов

В ночь на 9 июля российские войска атаковали Украину баллистическими ракетами и ударными беспилотниками.

По данным Воздушных сил ВСУ, с 18:00 8 июля противник применил две баллистические ракеты «Искандер-М» с временно оккупированной территории Крыма, а также 94 беспилотника различных типов – Shahed, «Гербера», «Италмас» и дроны-имитаторы.

Атаку отражали подразделения авиации, зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили или подавили 72 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке страны.

При этом зафиксированы попадания:

двух баллистических ракет;

19 ударных беспилотников на 13 локациях.

Также сообщалось о падении обломков сбитых дронов еще в четырех местах. Атака продолжалась утром – в воздушном пространстве оставались отдельные вражеские беспилотники.

Также напомним, что сегодня Одесса скорбит по погибшим в результате российского ракетного удара, нанесенного вечером 8 июля. В память о четырех жертвах атаки в городе объявлен День траура

Украинские дроны атаковали нефтебазы в России

В ночь на 9 июля беспилотники атаковали объекты нефтяной инфраструктуры в российских регионах.

По данным российских источников и местных властей, удары пришлись по нефтебазам в Твери и Михайловске Ставропольского края. После атак на обоих объектах возникли пожары.

В Михайловске, по сообщениям очевидцев, под удар могла попасть нефтебаза «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт», которая занимается хранением и реализацией нефтепродуктов.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подтвердил факт атаки, однако заявил, что целью был промышленный объект в районе хутора Вязники.

Также сообщалось о пожаре на территории предприятия «Тверьнефтепродукт» в Твери. На опубликованных кадрах виден огонь и густой дым в районе резервуаров.

В Fire Point рассказали о перспективах украинской баллистической ракеты

Украина приближается к испытаниям собственной баллистической ракеты, заявил совладелец и главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман в интервью Liga.

По его словам, сейчас разработку отделяет от начала летных испытаний один ключевой этап – проверка двигателя.

«Только после того, как мы испытаем двигатель, начнем летные испытания. Далее, как только мы увидим, что ракета управляемая и она делает то, что ей задает алгоритм, мы начнем испытания на России», – рассказал Штилерман.

Он отметил, что российские системы противовоздушной обороны пока не имеют достаточного опыта противодействия баллистическим ракетам такого типа.

По словам разработчика, среди потенциальных целей украинской баллистики остаются столица РФ и защищенные военные объекты.

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