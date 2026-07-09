Ключевые моменты:
- Россия ночью атаковала Украину двумя баллистическими ракетами и 94 беспилотниками разных типов.
- ПВО уничтожила или подавила 72 вражеских дрона.
- Зафиксированы попадания двух баллистических ракет и 19 ударных БпЛА на 13 локациях.
- Украинские дроны атаковали нефтебазы в российских Твери и Ставропольском крае.
- В Fire Point заявили о подготовке к испытаниям украинской баллистической ракеты.
Российская атака: две баллистические ракеты и почти сотня дронов
В ночь на 9 июля российские войска атаковали Украину баллистическими ракетами и ударными беспилотниками.
По данным Воздушных сил ВСУ, с 18:00 8 июля противник применил две баллистические ракеты «Искандер-М» с временно оккупированной территории Крыма, а также 94 беспилотника различных типов – Shahed, «Гербера», «Италмас» и дроны-имитаторы.
Атаку отражали подразделения авиации, зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили или подавили 72 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке страны.
При этом зафиксированы попадания:
- двух баллистических ракет;
- 19 ударных беспилотников на 13 локациях.
Также сообщалось о падении обломков сбитых дронов еще в четырех местах. Атака продолжалась утром – в воздушном пространстве оставались отдельные вражеские беспилотники.
Также напомним, что сегодня Одесса скорбит по погибшим в результате российского ракетного удара, нанесенного вечером 8 июля. В память о четырех жертвах атаки в городе объявлен День траура
Украинские дроны атаковали нефтебазы в России
В ночь на 9 июля беспилотники атаковали объекты нефтяной инфраструктуры в российских регионах.
По данным российских источников и местных властей, удары пришлись по нефтебазам в Твери и Михайловске Ставропольского края. После атак на обоих объектах возникли пожары.
В Михайловске, по сообщениям очевидцев, под удар могла попасть нефтебаза «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт», которая занимается хранением и реализацией нефтепродуктов.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подтвердил факт атаки, однако заявил, что целью был промышленный объект в районе хутора Вязники.
Также сообщалось о пожаре на территории предприятия «Тверьнефтепродукт» в Твери. На опубликованных кадрах виден огонь и густой дым в районе резервуаров.
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В Fire Point рассказали о перспективах украинской баллистической ракеты
Украина приближается к испытаниям собственной баллистической ракеты, заявил совладелец и главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман в интервью Liga.
По его словам, сейчас разработку отделяет от начала летных испытаний один ключевой этап – проверка двигателя.
«Только после того, как мы испытаем двигатель, начнем летные испытания. Далее, как только мы увидим, что ракета управляемая и она делает то, что ей задает алгоритм, мы начнем испытания на России», – рассказал Штилерман.
Он отметил, что российские системы противовоздушной обороны пока не имеют достаточного опыта противодействия баллистическим ракетам такого типа.
По словам разработчика, среди потенциальных целей украинской баллистики остаются столица РФ и защищенные военные объекты.
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