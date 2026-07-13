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Любашевская громада проведет в последний путь защитника Украины Валентина Вивтюка.

Воин погиб 17 октября 2024 года во время выполнения боевого задания на Донетчине.

В день проводов защитника в громаде объявят День траура.

Дату и время похорон сообщат дополнительно.

О гибели военнослужащего сообщила Любашевская поселковая громада.

В громаде также рассказали, что Валентин Вивтюк родился 14 февраля 1999 года. Он проходил службу стрелком 2-го десантно-штурмового отделения 3-го десантно-штурмового взвода 8-й десантно-штурмовой роты 2-го десантно-штурмового батальона.

По официальной информации, защитник Украины погиб 17 октября 2024 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Катериновка Покровского района Донецкой области.

«Он отдал свою жизнь, защищая независимость, свободу и мирное будущее Украины», – говорится в сообщении громады.

В Любашевской громаде выразили искренние соболезнования родным, друзьям, побратимам и всем близким погибшего защитника.

В Любашевской громаде выразили искренние соболезнования родным, близким, друзьям и побратимам погибшего воина.

В день прощания с Валентином Вивтюком в громаде объявят День траура. О дате и времени церемонии прощания местные власти обещают сообщить дополнительно.

Вечная память и слава защитнику Украины!

Ранее в Красносельской громаде подтвердили гибель военнослужащего Андрея Хорошенко, который долгое время имел статус пропавшего без вести.