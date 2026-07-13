Ключевые моменты:

В результате российской атаки на Одессу пострадал 5-летний ребенок.

В общей сложности предварительно известно о четырех пострадавших.

На территории транспортного предприятия сгорели 6 автобусов, еще 11 автобусов и 6 легковых автомобилей повреждены.

Также повреждено здание местного санатория.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку, отметив необходимость усиления украинской системы ПВО.

Масштабный пожар и уничтоженные автобусы

По информации главы Одесской МВА Сергея Лысака, в результате атаки 13 июля в Одессу пострадал ребенок пяти лет.

В общей сложности на территории транспортного предприятия вспыхнул масштабный пожар: огонь охватил сразу 6 автобусов. Кроме того, взрывной волной и обломками изуродовали еще 11 автобусов и 6 легковых автомобилей.

Спасатели обуздали пламя, не дав ему распространиться на большую площадь.

Для ликвидации последствий чрезвычайного происшествия от ГСЧС привлекались 31 пожарный и 7 единиц техники.

Владимир Зеленский прокомментировал атаку РФ по гражданским объектам в Одессе, Запорожье и Харьковской области.

«И все в мире это видят — видят, что Украине нужно больше ПВО, больше защиты жизни и что российское руководство сошло с ума из-за войны и совершенно нерационально отказывается заканчивать войну», — отметил Зеленский.

Напомним, также, повреждения получило здание местного санатория. По предварительной информации из-за атаки пострадали четыре человека.