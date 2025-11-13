Ключевые моменты:
- 13 ноября в Одессе — плановые отключения света из-за ремонтных работ на электросетях.
- Отключения коснутся абонентов Северного и Южного РЭС.
Южный РЭС
Работы до 17:00:
- Гераниева, 2,
- Героев Пограничников, 4.
Северный РЭС
Работы до 18:00-20:00:
- 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 9-я линии 2-й Лиманчик,
- 28-й Бригады,
- Витрогонова, 32-44,
- Грина,
- П. Клепацкого, 24, 35/Б,
- Котлеевская,
- Ю. Крашевского, 20-52,
- Мациевской, 41-60а,
- Наливная, 1, 4, 4а,
- Нерубайская,
- В. Нестеренка, 34-48А,
- Слободская, 46-68,
- Трусовская,
- С. Хорошенко, 23А,
- Атамана Чепиги, 33, 35, 104,
- Червоная, 2, 8,
- дорога Николаевская, 305-311,
- пер. 2-й Полевой, 5,
- пр-т. Князя Владимира Великого, 114/1, 122, 126/1, 128/а, 130/5, 155-159.
