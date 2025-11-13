Отключения света

Ключевые моменты:

  • 13 ноября в Одессе — плановые отключения света из-за ремонтных работ на электросетях.
  • Отключения коснутся абонентов Северного и Южного РЭС.

Южный РЭС

Работы до 17:00:

  • Гераниева, 2,
  • Героев Пограничников, 4.

Читайте также: Отключения света в Одессе 13 ноября: графики от ДТЭК

Северный РЭС

Работы до 18:00-20:00:

  • 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 9-я линии 2-й Лиманчик,
  • 28-й Бригады,
  • Витрогонова, 32-44,
  • Грина,
  • П. Клепацкого, 24, 35/Б,
  • Котлеевская,
  • Ю. Крашевского, 20-52,
  • Мациевской, 41-60а,
  • Наливная, 1, 4, 4а,
  • Нерубайская,
  • В. Нестеренка, 34-48А,
  • Слободская, 46-68,
  • Трусовская,
  • С. Хорошенко, 23А,
  • Атамана Чепиги, 33, 35, 104,
  • Червоная, 2, 8,
  • дорога Николаевская, 305-311,
  • пер. 2-й Полевой, 5,
  • пр-т. Князя Владимира Великого, 114/1, 122, 126/1, 128/а, 130/5, 155-159.
Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме