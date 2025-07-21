Первый медик в семье — случайный выбор, ставший призванием

О медицинской отрасли Алексей Швец, который родился и жил в селе Песчаная Балтской громады, не мечтал. Однако когда после восьмого класса его товарищ собрался в Уманское медучилище, поехал с ним и успешно сдал экзамены. Получив специальность фельдшера, он отслужил в армии и поступил в Одесский мединститут.

— Наш выпуск был очень сильный — многие однокурсники теперь известные в Украине специалисты, — вспоминает Алексей Швец.

Так и стал он в своей семье первым медиком.

Те времена запомнились Алексею еще и строительными отрядами, где он освоил рабочие профессии.

— Именно там я научился работать с молотком, мастерком. Мне это нравится — моим любимым занятием после медицины является работа по хозяйству. Все делаю собственными руками. Еще ухаживаю за кроликами и люблю читать, — рассказывает Алексей Леонидович.

Как Алексей Швец за два дня стал главным врачом в селе

В село молодые супруги приехали в 1995 году — Алексей был назначен на должность главного врача сельской амбулатории. В то время эти обязанности исполнял стоматолог Сергей Буяновский.

— «Даю тебе два дня, и ты должен стать главным врачом», — сказал при встрече Сергей Дмитриевич, — вспоминает Алексей Швец. — Я попытался возразить, ведь хотел рассмотреть, привыкнуть, но он был категоричен. Так я сразу приступил к работе.

Сначала люди присматривались к нему: кто такой, знающий ли специалист. Шли на прием, знакомились и передавали друг другу свои впечатления о враче, мол, он разбирается, ему можно доверять.

Остаться навсегда: как село стало домом

— Обустроиться на новом месте помогли тогдашний председатель сельсовета Василий Ткачук и местные жители. Дом, который выделило село, был, честно говоря, никакой. Но мы взялись, сделали ремонт, а со временем оформили его в частную собственность. Все за счет сельского совета, — делится воспоминаниями мужчина.

Супруги и сегодня проживают в этом доме, который сумели превратить в уютное семейное гнездышко. Здесь подняли на ноги своих сыновей, вырастили щедрый сад, лелеют цветники. Здесь и живут в добрососедстве и согласии.

— Когда прошел год нашей жизни в Пасицелах, жена сказала, что никуда отсюда уезжать не хочет. Наши мысли совпали — я тоже не хотел уезжать из этого гостеприимного села, хотя имел довольно заманчивые предложения, — признается Алексей Леонидович.

Один врач — пять сел и сотни пациентов

Есть ли у врача выходные? В основном — нет. Потому что семейный врач сегодня оказывает медпомощь жителям сел Белино, Пасицелы, Акулиновка, Отрада и Байталы. Он не привык отказывать тем, кто нуждается в помощи. А пациенты у него — от нуля и более девяноста лет.

В свое время у семейных врачей было больше полномочий, говорит Алексей, а сегодня многое запрещено. Например, врач мог пролечить больного, дать направление на диагностику. Сегодня этим могут заниматься только в тех больницах, которые имеют договор с НСЗУ.

В сельской амбулатории есть дневной стационар, однако за назначением лечения нужно ехать в город. С медицинской реформой осталось много вопросов, которые пока не имеют ответа. Правда, во время разговора с жителями села выяснилось, что они довольны тем, что теперь нет привязки к городской или районной больнице, и люди имеют право выбрать врача и больницу, в которой хотели бы поправить здоровье.

»Лечение по телефону — это абсурд»: принципы семейного врача

Первого августа исполняется тридцать лет, как Алексей Швец возглавил амбулаторию. Ныне врач общей практики — семейный врач, заведующий Белинской АОПСМ говорит, что ни разу не усомнился в своем выборе и не сменил место работы.

— Больного надо понимать, сочувствовать ему. Иногда для того, чтобы человек почувствовал себя лучше, достаточно взять его за руку, сказать успокаивающее слово, — убежден врач.

Кстати, онлайн-лечение, которое считается ноу-хау медицинской реформы, он категорически не воспринимает.

— Можно передать высшему звену данные больного, получить рекомендации по диагностике и лечению. Но само лечение по телефону — это абсурд, — говорит Алексей Леонидович.

Слова, которые лечат: что говорят о враче его пациенты

Врач уверен, что в работе с людьми необходимы и знания психологии, потому что каждому пациенту нужно дать возможность поверить в выздоровление.

— Он у нас очень внимательный. Всегда интересуется, как чувствуешь себя. А если кто-то заболеет, то врач несколько раз в день перезвонит, спросит о самочувствии, даст совет. В любое время посетит, чтобы проконтролировать состояние, а то и капельницу поставит. Нам повезло с семейным врачом, — говорят пациенты Алексея Швеца.

Современная амбулатория с душой: как выглядит медучреждение на селе сегодня

Амбулаторию общей практики семейной медицины, которая находится на территории села Белино, реконструировали в свое время за счет субвенции из государственного бюджета на осуществление мероприятий, направленных на развитие системы здравоохранения в сельской местности.

Здесь есть лаборатория, гематологический и урологический анализаторы — все оборудование американское. Функционирует дневной стационар на три койки, есть кондиционеры, вайфай, душевые, новый автомобиль и лечебное оборудование.

И работает здесь дружный коллектив — с врачом трудятся медсестры Марьяна Лойтаренко, Алла Дубинина, Светлана Гудзун.

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