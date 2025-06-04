— Заболевание зубов очень распространено на Любашевщине, как и по всей Украине. Причина — некачественная питьевая вода, в которой много фтора. Негативно влияет на здоровье зубов экология, которая ухудшилась в результате войны, климат и еще немало факторов. Например, неизвестно, как повлияет на состояние зубов коронавирус и вакцинация от него. Что касается кариеса, то более 70 процентов жителей громады болеют им. Известны случаи появления у младенцев первых зубов, уже пораженных кариесом, — рассказал Юрий Колибеденко.

Выпускник факультета стоматологии Одесского мединститута имени Пирогова, сначала он работал в поликлинике Одессы, а в 1992-м перебрался в Любашевку, чтобы лечить своих земляков. Ведь Юрий — уроженец села Солтановка Зеленогорской громады.

За 33 года практики хирург-стоматолог принял более 150 тысяч больных. Как-то за год он удалил зубы почти трем тысячам своих пациентов. При этом часто приходилось удалять аномальные зубы, то есть нестандартной формы.

Каждый удивительный экземпляр пополняет коллекцию стоматологических диковинок любашевского врача.

Кстати, сын любашевского стоматолога Максим также пошел по стопам отца и оказывает квалифицированную медицинскую помощь в одной из одесских стоматологических клиник.

Чтобы не допустить зубных страданий, обойтись без операций и сохранить красивую улыбку, Юрий Колибеденко советует регулярно посещать врача для профилактики ротовой полости.

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