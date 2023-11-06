Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области проведут в последний путь двух погибших героев

В Одесской области проведут в последний путь двух погибших героев

Защищая Украину от российского нашествия, погибли два жителя города Черноморск — Андрей Шевердин и Виталий Переберин.

Об этом сообщают местные СМИ.

29 октября, выполняя свой военный долг, и находясь на позициях возле Купянска, которые находятся под постоянным вражеским обстрелом, погиб 25-летний Андрей Шевердин.

Андрей с начала полномасштабного вторжения в российскую федерацию ушел на фронт добровольцем. Он прошел обучение на артиллериста и все время находился в зоне боевых действий.

8 ноября жители Черноморска проведут в последний путь Виталия Переберина, погибшего на российско-украинской войне, защищая родную землю.

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Отпевание воина состоится в среду, 8 ноября, в 11.00 в Свято-Николаевском храме Православной Церкви Украины на ул. Виталия Шума, 6-е (район пожарной части, новый храм).

В 12:00 прощание состоится на кладбище на «Аллее славы».

Семьям Андрея Шевердина и Виталия Переберина выражают искренние чувства и напоминают всем, что сейчас нельзя оставлять наших военных без помощи. Они должны чувствовать, что за их спинами под обстрелом крепкий тыл и поддержка.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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