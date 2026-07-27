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В «Тузловских лиманах» зацвел краснокнижный мачок желтый.

В Одесской области растение сохранилось только на двух участках песчаной пересыпи.

В парке напоминают, что вид остается очень уязвимым и нуждается в охране.

В национальном природном парке «Тузловские лиманы» началось цветение мачка желтого (Glaucium flavum) – редкого растения, занесенного в Красную книгу Украины.

Этот представитель семейства маковых растет только на прибрежной полосе Черного моря и лиманов. По словам специалистов парка, в пределах «Тузловских лиманов» он сохранился лишь на двух участках песчаной пересыпи, где природа почти не испытала воздействия человека.

Как отмечают сотрудники парка, желтые цветы на фоне моря и неба сегодня приобретают особое значение.

«Ярко-желтые цветы мачка на фоне синего неба и морского побережья создают удивительную палитру цветов, напоминающую сине-желтый флаг Украины», – говорится в сообщении.

Специалисты напоминают, что мачок желтый остается очень уязвимым видом. Основные угрозы для него – разрушение прибрежных экосистем, рекреационная нагрузка и сбор растений.

В парке подчеркивают, что сохранение редких видов – это защита не только отдельных растений, но и уникальной природы украинского побережья.

«Каждый цветок мачка желтого – это еще одно напоминание о том, насколько ценна наша природа и как много зависит от ее сохранения», – отмечают в национальном парке.

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