Ключевые моменты:
- В «Тузловских лиманах» зацвел краснокнижный мачок желтый.
- В Одесской области растение сохранилось только на двух участках песчаной пересыпи.
- В парке напоминают, что вид остается очень уязвимым и нуждается в охране.
В национальном природном парке «Тузловские лиманы» началось цветение мачка желтого (Glaucium flavum) – редкого растения, занесенного в Красную книгу Украины.
Этот представитель семейства маковых растет только на прибрежной полосе Черного моря и лиманов. По словам специалистов парка, в пределах «Тузловских лиманов» он сохранился лишь на двух участках песчаной пересыпи, где природа почти не испытала воздействия человека.
Как отмечают сотрудники парка, желтые цветы на фоне моря и неба сегодня приобретают особое значение.
«Ярко-желтые цветы мачка на фоне синего неба и морского побережья создают удивительную палитру цветов, напоминающую сине-желтый флаг Украины», – говорится в сообщении.
Специалисты напоминают, что мачок желтый остается очень уязвимым видом. Основные угрозы для него – разрушение прибрежных экосистем, рекреационная нагрузка и сбор растений.
В парке подчеркивают, что сохранение редких видов – это защита не только отдельных растений, но и уникальной природы украинского побережья.
«Каждый цветок мачка желтого – это еще одно напоминание о том, насколько ценна наша природа и как много зависит от ее сохранения», – отмечают в национальном парке.
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