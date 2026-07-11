Ключевые моменты:

ЖКС «Черноморский» закупает новую форму почти на 1,5 млн гривен.

В тендер вошли футболки, кепки, жилеты, зимняя одежда и спецкостюмы.

Стоимость отдельных позиций выше, чем в некоторых аналогичных закупках других организаций.

Коммунальное предприятие ЖКС «Черноморский» объявило тендер на закупку новой рабочей одежды для сотрудников. Соответствующая информация опубликована в системе электронных закупок Prozorro.

Общая ожидаемая стоимость закупки составляет почти 1,5 млн гривен.

Предприятие планирует приобрести 300 футболок и столько же кепок, комплекты спецодежды, утепленные куртки, сигнальные жилеты, флисовые кофты, женские бриджи и другую рабочую одежду.

Самая крупная статья расходов – комплекты спецодежды общей стоимостью около 1,3 млн гривен. В них входят рабочие куртки и брюки, утепленные жилеты и зимняя одежда. Согласно техническому заданию, куртки должны быть выполнены в оранжево-синей цветовой гамме, иметь светоотражающие элементы, усиленные швы и несколько карманов. Брюки также должны быть оборудованы светоотражающими лентами, наколенниками и семью шлевками для ремня.

Кроме того, ЖКС намерен приобрести 300 хлопковых футболок с фирменным логотипом. Их ожидаемая стоимость составляет 108 тысяч гривен, или 360 гривен за одну футболку. На закупку 300 кепок и зимних шапок предусмотрено 165 тысяч гривен, что соответствует примерно 275 гривнам за единицу.

Вся одежда, согласно условиям тендера, должна быть новой, ранее не использовавшейся и иметь фирменную символику предприятия.

Для сравнения, в некоторых других закупках через систему Prozorro аналогичные футболки с логотипом приобретались дешевле. Так, одна из частных управляющих компаний закупала их по 291 гривне за штуку, а кепки – по 283 гривны. В одной из закупок Хмельницкой областной государственной администрации стоимость кепок составила 220 гривен за единицу.

Прием предложений от участников тендера завершился 10 июля.

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