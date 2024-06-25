Готовимся к сезону амброзии: как избавиться от аллергии на это растение

Амброзия в Одессе массово цветет в период с конца июля до начала октября. Для врачей-аллергологов в это время активизируется сезон активной работы, а для одесситов — период чихания и насморка. К Международному дню амброзии, «Одесская жизнь» узнала, как бороться с растением амброзия и с аллергией на нее.
Не стоит лечить аллергию травами
Амброзия полыннолистная — один из наиболее опасных карантинных сорняков. Он засоряет практически все угодья, наносит огромный ущерб сельскому хозяйству и здоровью людей. Засоренные амброзией посевы резко снижают урожайность, а пыльца растения вызывает у людей массовое аллергические заболевания, так называемую «осеннюю сенную лихорадку».
Поэтому сезон цветения амброзии — это стихийное бедствие для людей, у которых есть хоть малейшая склонность к аллергии. В это время аллергикам приходится забыть о нормальной жизни. Многие не могут носа высунуть на улицу. Причем, как говорят специалисты, если есть чувствительность к пыльце амброзии, то с каждым годом она только усиливается.
Главные признаки поражения пыльцой амброзии:
- головная боль, слабость;
- насморк, отек слизистых оболочек глаз и носа;
- высыпания на коже;
- повышение температуры.
Если при таких симптомах вовремя не обратиться к врачу и провериться на аллергию, то это может даже привести к летальному исходу.
— В августе и сентябре начинается третья пыльцевая волна, которая характеризуется пылением амброзии, полыни, лебеды, подсолнечника, цикломены и кукурузы. Эти растения вызывают аллергию с одними и теми же симптомами и имеют перекрест между собой, — говорит врач-аллерголог Татьяна Дятловская. — Наиболее агрессивна пыльца амброзии. Больным поллинозом необходимо незамедлительно обращаться к врачам-аллергологам. И ни в коем случае не лечиться от аллергии травами, иначе их может «достать» перекрестная лекарственная аллергия на препараты, содержащие травы. Хочу отметить, что фитотерапия для аллергиков – яд.
Как бороться с сорняком амброзии
Для борьбы с сорняком амброзией эффективно использовать комбинацию разных методов: регулярное скашивание и ручную прополку, применение гербицидов, выпас скота, который поедает сорняк, и использование естественных врагов амброзии, таких как определенные виды насекомых.
В центре города амброзию практически не встретишь, а вот в отдаленных районах она еще встречается.
В коммунальных структурах Одессы заверили, что убирают амброзию, но не могут взять под контроль все ее заросли. Поэтому просят сообщать об участках, где она все еще растет.
Раньше амброзия была лекарством
Впервые в Украину амброзию завезли в 1914 году из Америки. Как лекарственное растение, выращивали на плантациях в Днепропетровской области. Второе нашествие сорняка пришлось на 1969 год — во время пылевой бури с Кубани ветром в наши края занесло множество семян. В Украине амброзия прижилась и распространяется абсолютно беспрепятственно. Ведь если на родине у нее более 600 естественных врагов — растений и насекомых, то здесь их нет.
ВСЕ симптомы головная боль, слабость;
насморк, отек слизистых оболочек глаз и носа;
высыпания на коже;
повышение температуры.И самое ужасное что действительно нельзя выйти с квартиры!!! Летального исхода НЕТ, но если еще неделю таких мук, то вполне вероятно!!!
А если горло ко всему этому болит и глаза жутко чешутся? это тоже оно? Утром самое ужасное состояние. Что Вы скажете?
Утро и вечером наибольшая концентрация пыльцы в воздухе. Это аллергия 100 %
Аллергия
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Более 15 лет страдал аллергией на пыльцу амброзии. Перепробовал десятки препаратов, уколы, таблетки, ингаляции. Амбулаторное лечение. Все это только самообман и расходование средств. А также ухудшение здоровья которое наступает от употребления антиаллергенных препаратов. В последний год я занимался именно поиском решения как избавиться от этой проблемы раз и навсегда. Решение было найдено. Это очень просто оказалось. Вся суть проблемы аллергии в том, что это как правило психосоматическое заболевание и искать корни проблемы нужно именно в расcтройстве психики. Проработав несколько упражнений на подсознательном уровне сама проблема аллергии начала исчезать. Я постепенно отказывался от таблеток и мне не становилось хуже. Вот по этому пришел к выводу, что все в нашем подсознании. По этому поводу написал короткую обзорную статью «Как избавиться от аллергии на пыльцу растений.» Кому интересно читайте http://centerzdorovia.ru/kak-izbavitsya-ot-allergii-na-pyiltsu-rasteniy-bez-medikamentov.html и если будут вопросы спрашивайте любезно поделюсь опытом.
не знаю как у других но у меня аллергия на амброзию тесно связана с состоянием кишечника. аллергия появилась ровно 4 года назад, три годя я принимала антигистамины, а в этом году занялась лечением коллита и для себя обнаружила, по мере того как улучшается состояние кишечника уменьшается проявление симтомов. Антигистамины больше пить не приходиться, тоесть с начала августа этого года я за помощью к лекарствам не обращалась, тьфу-тьфу, пока лечусь пробиотиками и делаю симбиотик в йогуртнице. Симптомы, лично у меня усиливаются если что-то не то съем или передавлю ремнем безопасности больное место в животе. В принципе у знакомой аллергия началась примерно по тем же причинам, сломала рукуб принимала антибиотики и посадила кишечник, после этого началось… надеюсь кому-то поможет