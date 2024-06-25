Готовимся к сезону амброзии: как избавиться от аллергии на это растение

Не стоит лечить аллергию травами

Амброзия полыннолистная — один из наиболее опасных карантинных сорняков. Он засоряет практически все угодья, наносит огромный ущерб сельскому хозяйству и здоровью людей. Засоренные амброзией посевы резко снижают урожайность, а пыльца растения вызывает у людей массовое аллергические заболевания, так называемую «осеннюю сенную лихорадку».

Поэтому сезон цветения амброзии — это стихийное бедствие для людей, у которых есть хоть малейшая склонность к аллергии. В это время аллергикам приходится забыть о нормальной жизни. Многие не могут носа высунуть на улицу. Причем, как говорят специалисты, если есть чувствительность к пыльце амброзии, то с каждым годом она только усиливается.

Главные признаки поражения пыльцой амброзии:

головная боль, слабость;

насморк, отек слизистых оболочек глаз и носа;

высыпания на коже;

повышение температуры.

Если при таких симптомах вовремя не обратиться к врачу и провериться на аллергию, то это может даже привести к летальному исходу.

— В августе и сентябре начинается третья пыльцевая волна, которая характеризуется пылением амброзии, полыни, лебеды, подсолнечника, цикломены и кукурузы. Эти растения вызывают аллергию с одними и теми же симптомами и имеют перекрест между собой, — говорит врач-аллерголог Татьяна Дятловская. — Наиболее агрессивна пыльца амброзии. Больным поллинозом необходимо незамедлительно обращаться к врачам-аллергологам. И ни в коем случае не лечиться от аллергии травами, иначе их может «достать» перекрестная лекарственная аллергия на препараты, содержащие травы. Хочу отметить, что фитотерапия для аллергиков – яд.

Как бороться с сорняком амброзии

Для борьбы с сорняком амброзией эффективно использовать комбинацию разных методов: регулярное скашивание и ручную прополку, применение гербицидов, выпас скота, который поедает сорняк, и использование естественных врагов амброзии, таких как определенные виды насекомых.

В центре города амброзию практически не встретишь, а вот в отдаленных районах она еще встречается.

В коммунальных структурах Одессы заверили, что убирают амброзию, но не могут взять под контроль все ее заросли. Поэтому просят сообщать об участках, где она все еще растет.

Раньше амброзия была лекарством

Впервые в Украину амброзию завезли в 1914 году из Америки. Как лекарственное растение, выращивали на плантациях в Днепропетровской области. Второе нашествие сорняка пришлось на 1969 год — во время пылевой бури с Кубани ветром в наши края занесло множество семян. В Украине амброзия прижилась и распространяется абсолютно беспрепятственно. Ведь если на родине у нее более 600 естественных врагов — растений и насекомых, то здесь их нет.