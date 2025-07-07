Ключевые моменты

В Одессе пока не будут останавливать транспорт во время минуты молчания;



Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения изучает риски и опыт других городов.

На сессии городского совета директор профильного департамента Владимир Хитренко заявил, что такая мера может быть опасной в условиях утреннего часа пик, когда на дорогах наблюдается интенсивное движение.

Кроме того, реализация инициативы потребует участия правоохранителей, чтобы обеспечить безопасность и регулировать процесс остановки.

Специалисты департамента продолжают анализировать опыт других городов, где такая практика уже внедрена — в частности, во Львове, Житомире, Николаеве, Сумах и Измаиле. После изучения последствий и эффективности этой меры будет принято окончательное решение.

“Наши специалисты дополнительно изучают последствия того, как это было внедрено в других городах и есть ли там какие-то фатальные, негативные последствия и как оно происходит. После этого мы сделаем выводы», — отметил Владимир Хитренко.

Напомним, предложение одесситов о внедрении традиции останавливать электротранспорт во время минуты молчания обсудили во время заседания комиссии по транспорту и дорожному хозяйству 25 июня.

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