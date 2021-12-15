Адаптивный карантин в Украине продлили до марта: список ограничений для “цветных” зон

Сегодня, 15 декабря 2021 года, Кабинет министров Украины продлил действие в стране адаптивного карантина до 31 марта 2022 года.

Об этом сообщил на сегодняшнем заседании Кабмина глава правительства Денис Шмыгаль.

“Адаптивный карантин продлен до 31 марта 2022 года. Это поможет максимально эффективно противодействовать пандемии и защитить здоровье людей. Все правила по доступу к публичным местам с ковид-сертификатами, ношение масок и дистанции остаются в силе”,

– прокомментировал украинский премьер у себя в Facebook.

Шмыгаль также добавил, что на сегодняшний день прививку от коронавируса получили уже более 40% взрослых украинцев. В то же время, пока что уровень вакцинации в стране не достигнет 70% взрослого населения, и в этой связи необходимо продолжать соблюдать установленные карантинные ограничения.

Какие карантинные ограничения будут действовать в Украине до марта?

Напомним, адаптивный карантин введен с целью ограничения распространения COVID-19. В то же время в зависимости от эпидситуации в разных областях действуют разные правила.

“Зеленая” зона:

Предусматривает обязательное ношение маски в общественных помещениях и общественном транспорте.

“Желтая” зона:

Предусматривает обязательное ношение маски в общественных помещениях и общественном транспорте. При этом запрещено:

посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% сотрудников;

работа учреждений образования, если в них вакцинировано менее 100% персонала;

проведение массовых мероприятий;

работа театров, кинотеатров и других учреждений культуры;

работа заведений общественного питания за исключением доставки и работы на вынос;

работа спортзалов и бассейнов;

деятельность заведений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных учреждений;

межобластные и международные перевозки.

Данные ограничения не будут действовать, если все работники и посетители будут иметь один из нижеперечисленных документов:

“желтый” сертификат о вакцинации или бумажная справка 063-О (Карта профилактических прививок), действующие в течение 30 дней;

“зеленый” сертификат о вакцинации, который действует в течение года;

международное свидетельство о вакцинации, действующее в течение года;

иностранный сертификат о вакцинации препаратами, одобренными ВОЗ. Также действует в течение года;

отрицательный ПЦР-тест, или же тест на выявление антигена, которые действительны в течение 72 часов;

сертификат о выздоровлении от коронавируса, который действует в течение 105 дней с момента установления диагноза.

“Красная” зона:

Запрещаются:

работа заведений общественного питания. Исключением является доставка и заказ на вынос;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров;

работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;

работа непродовольственных рынков и магазинов;

работа спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

проведение массовых мероприятий;

работа учреждений культуры. Исключением являются историко-культурные заповедники, проведение видео и киносъемок.

В то же время ограничения не будут действовать, если все работники и посетители будут иметь один из следующих документов:

“зеленый” сертификат о вакцинации;

отрицательный результат ПЦР-теста или теста на антиген, которые действуют в течение 72 часов;

сертификат о выздоровлении.

Отметим, что в “красной” зоне “желтый” сертификат о вакцинации не действует для работы и посещения заведений.

Правила, действующие независимо от зоны карантина:

запрещается работа учреждений образования, если на самоизоляции находится более 50% учащихся и сотрудников;

запрещается передвижение на улицах без документов, удостоверяющих личность;

запрещается самовольно оставлять обсервацию или самоизоляцию.

Независимо от зоны, продолжают работу:

банки;

АЗС;

ветеринарные магазины;

аптеки;

продовольственные магазины.

Одесская область может снова “покраснеть”?

Напомним, с 7 декабря Одесса и Одесская область находятся в “желтой” зоне адаптивного карантина. Между тем, в регионе снова начало расти количество заразившихся коронавирусом.

Как заявил накануне главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров, если такая динамика будет сохраняться и дальше, то Одесский регион может снова вернуться в “красную” зону.

По словам Гончарова, в целом по стране уже пятую неделю подряд наблюдается спад заболеваемости. Однако, несмотря на это, в Одесской области не сворачивают дополнительные койки, а помощь пациентам с коронавирусом продолжают оказывать в 28 лечебных учреждениях.

“Но в целом эпидемическая ситуация в Украине на праздники должна быть стабильной”,

– добавил главный санврач Одесской области.

Как сообщалось, по состоянию на утро среды, 15 декабря 2021 года, в Одесской области заболеваемость немного снизилась и заметно упала смертность от COVID-19.

Так, за минувшие сутки в Одесской области подтвердили 364 случая заражения коронавирусом против 404 днем ранее. В целом на сегодня общее число больных в регионе составляет 27 812 человек.