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Оживающий и с крышей: в Одессе восстанавливают дом Либмана (фото)

Оживающий и с крышей: в Одессе восстанавливают дом Либмана (фото)

Ветер активно треплет драпировку, которой укрыт многострадальный памятник архитектуры – одесский дом Либмана. «Внешний вид» исторического здания сейчас особо не рассмотришь. И все же в наступающий год дом Либмана вступает в гораздо более позитивном состоянии, чем год тому назад.

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Тогда все было очень грустно: памятник архитектуры оставался на зиму без кровли и других необходимых работ, была угроза обрушения.

В этом году все иначе: восстановление дома Либмана продолжается, и он в Новый год вступит с новой кровлей.

дом Либмана, ремонт2
дом Либмана, ремонт3
дом Либмана, ремонт4
дом Либмана, ремонт5
дом Либмана, ремонт6
дом Либмана, ремонт7

Убрана защитная пленка (жильцы натянули ее в прошлом году сами), далее последовала установка перекрытий, отделка фасадов. Вид сверх тоже теперь внушает позитив: там появилась новая крыша.

дом Либмана, новая крыша

Напомним, с домом Либмана все получалось довольно печально: начинала его ремонт-реставрацию одна компания, сейчас работы проводит другая.

«Укрспецпроект» занимался домом Либмана до декабря прошлого года, а потом исторический объект «замер» под дождями-снегами. Там даже рухнул чердак.

Работы сейчас проводит другой подрядчик – фирма «Таурус».

Согласно тендерной документации, все работы на объекте должны завершить в январе 2022 года.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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