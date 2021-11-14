Новости Одессы и Одесской области

Украина может встретить Новый год без “красной” зоны: главный санврач назвал условие

Украина может встретить Новый год без “красной” зоны: главный санврач назвал условие

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, при каких условиях украинцы могут встретить Новый год, выйдя из “красной” зоны карантина.
Об этом он заявил накануне в эфире “Радио НВ”.

Подписаться

По словам Кузина, новогодние праздники могут пройти без локальных локдаунов, если по стране будет отмечен спад заболеваемости коронавирусной болезнью. А это возможно при условии соблюдения гражданами рекомендаций Минздрава, а также уровня вакцинации.

Читайте также: Хроники краснозонной Одессы: прививки, декларации, антиваксеры

“Скорость выхода каждой области из красной зоны зависит от каждого гражданина Украины: от уровня соблюдения противоэпидемических требований, от уровня вакцинации, от многих других факторов. При соблюдении всех требований надеемся, что есть шансы этот Новый год провести не в красной зоне”,

– сказал Кузин.

Читайте также: Появились признаки стабилизации числа пациентов с коронавирусом

В настоящее время в “красной” зоне карантина находятся 17 областей Украины, в том числе и Одесская, а также город Киев.

Напомним, что “красный” уровень эпидемиологической опасности предполагает запрет работы заведений общепита, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведения массовых мероприятий и т.д.

В то же время ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы от коронавируса.

Также для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения.

Еще по теме:

Фото: kurscomua

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить