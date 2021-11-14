Украина может встретить Новый год без “красной” зоны: главный санврач назвал условие

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, при каких условиях украинцы могут встретить Новый год, выйдя из “красной” зоны карантина. Об этом он заявил накануне в эфире “Радио НВ”.

По словам Кузина, новогодние праздники могут пройти без локальных локдаунов, если по стране будет отмечен спад заболеваемости коронавирусной болезнью. А это возможно при условии соблюдения гражданами рекомендаций Минздрава, а также уровня вакцинации.

“Скорость выхода каждой области из красной зоны зависит от каждого гражданина Украины: от уровня соблюдения противоэпидемических требований, от уровня вакцинации, от многих других факторов. При соблюдении всех требований надеемся, что есть шансы этот Новый год провести не в красной зоне”,

– сказал Кузин.

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В настоящее время в “красной” зоне карантина находятся 17 областей Украины, в том числе и Одесская, а также город Киев.

Напомним, что “красный” уровень эпидемиологической опасности предполагает запрет работы заведений общепита, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведения массовых мероприятий и т.д.

В то же время ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы от коронавируса.

Также для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения.

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Фото: kurscomua