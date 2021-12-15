Новости Одессы и Одесской области

Коронавирус в Одесской области 15 декабря: отмечен заметный спад смертности

Коронавирус в Одесской области 15 декабря: отмечен заметный спад смертности

По состоянию на утро среды, 15 декабря 2021 года, в Одесской области заболеваемость немного снизилась, а смертность упала заметно. В целом же по стране ситуация не особо изменилась, разве что можно говорить о незначительном спаде смертности.

Коронавирус в Одесской области 15 декабря

Подписаться

По данным информации Минздрава Украины, за минувшие сутки в Одесской области подтвердили 364 случая заражения коронавирусом против 404 днем ранее. В целом на сегодня общее число больных в регионе составляет 27 812 человек.

Скончались от коронавируса за минувшие сутки 4 человека, а вот днем ранее случаев смерти от коронавирусной болезни было в пять раз больше – 21. Всего от последствий коронавируса за время пандемии умерли 5 419 жителей Одесской области.

А вот что точно радует – ранее заболевшие ковид жители региона массово выздоравливают. Статистика отмечает, что за сутки с COVID-19 справились 5 309 человек (днем ранее – 2249).

Коронавирус в Украине 15 декабря

По информации Минздрава, за сутки, 15 декабря 2021 года, в Украине было отмечено всего 8 109 новых случаев COVID-19, это чуть больше, чем было сутками ранее — 7 283.

За сутки от коронавируса в Украине умерли 356 человек против 387  днем ранее. Всего с начала пандемии в стране от последствий ковид умерли 91 958 человек.

При этом за минувший день выздоровели 26 307 больных (сутками ранее их было 27 130).

Напомним, что во вторник, 14 декабря 2021 года, сообщалось о 404 случаях заражения коронавирусом в Одесском регионе, умер от болезни 21 человек.

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить