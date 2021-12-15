Коронавирус в Одесской области 15 декабря: отмечен заметный спад смертности

По состоянию на утро среды, 15 декабря 2021 года, в Одесской области заболеваемость немного снизилась, а смертность упала заметно. В целом же по стране ситуация не особо изменилась, разве что можно говорить о незначительном спаде смертности.

Коронавирус в Одесской области 15 декабря

По данным информации Минздрава Украины, за минувшие сутки в Одесской области подтвердили 364 случая заражения коронавирусом против 404 днем ранее. В целом на сегодня общее число больных в регионе составляет 27 812 человек.

Скончались от коронавируса за минувшие сутки 4 человека, а вот днем ранее случаев смерти от коронавирусной болезни было в пять раз больше – 21. Всего от последствий коронавируса за время пандемии умерли 5 419 жителей Одесской области.

А вот что точно радует – ранее заболевшие ковид жители региона массово выздоравливают. Статистика отмечает, что за сутки с COVID-19 справились 5 309 человек (днем ранее – 2249).

Коронавирус в Украине 15 декабря

По информации Минздрава, за сутки, 15 декабря 2021 года, в Украине было отмечено всего 8 109 новых случаев COVID-19, это чуть больше, чем было сутками ранее — 7 283.

За сутки от коронавируса в Украине умерли 356 человек против 387 днем ранее. Всего с начала пандемии в стране от последствий ковид умерли 91 958 человек.

При этом за минувший день выздоровели 26 307 больных (сутками ранее их было 27 130).

Напомним, что во вторник, 14 декабря 2021 года, сообщалось о 404 случаях заражения коронавирусом в Одесском регионе, умер от болезни 21 человек.