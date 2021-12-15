В Одессе предложили закрыть на зиму пешеходный центр

Инициатива принадлежит волонтеру и политику Яну Синтюку. Он даже подал петицию об этом. Аргументы — туристов уже нет, а одесситам хоодно пешком добираться до баров и ресторанов. От этого страдает и бизнес, который недополучает прибыль, и люди, которые мерзнут.

Бизнесменам голодно, одесситам холодно

Петицию Ян Синтюк оставил на городской платформе «Социально активный гражданин». Для того, чтобы ее рассмотрел городского голова и дал свой ответ, петиция должна собрать одну тысячу и более подписей. Пока за два дня за предложение автора проголосовали всего два человека. Причем один из них сам автор.

Одесситы очень хорошо относятся к пешеходной зоне в центре нашего славного города! В весеннее и летнее время туристы, горожане очень ценят такую ​​идею, но в зимний период времени, когда прохладная погода, бизнес и одесситы страдают из-за недоступности в выходные дни нашего центра. Это вызывает спад прибыли в ресторанном бизнесе и сложности для одесситов и туристов, которые не могут свободно доехать до своих любимых мест!

— сказано в тексте петиции.

Охранять пешеходный центр должна муниципальная варта, а не полиция

А еще ее автор считает, что человеческие ресурсы патрульной полиции используется неправильно. Вместо того, чтобы принимать вызовы и ликвидировать угрозы, коими, по мнению Яна Синтюка, полнится Одесса, патрульная полиция охраняет пешеходную зону.

Ян Синтюк предложил заменить патрульных на муниципальную варту, даже в том случае, ели петиция не наберет нужного числа голосов и пешеходный центр сохранится.

Напомним, что впервые центральная часть Одессы стала на выходные пешеходной зоной 4 июня 2021 года. Мы подробно рассказывали, как это происходило.

Правда, сначала водители не понимали, или не хотели понимать, и проект чуть не завершился неудачей, но в итоге ситуация выправилась и Одесса получила полноценный пешеходный центр на выходные.

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