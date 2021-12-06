C 7 декабря Одесса переходит в «желтую» зону: как изменятся карантинные ограничения

Такое решение приняли сегодня на внеочередном заседании Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

При этом с 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина, которые правительство приняло на прошлой неделе. Коснутся они, в первую очередь, невакцинированных украинцев.

Ограничения в желтой зоне стали жестче

Теперь посещать общественные учреждения при желтом уровне смогут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ – «желтый» COVID-сертификат или справку 063/о.

Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов придется иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19. В то же время, для посещения общественных заведений можно будет использовать и отрицательный тест, который действует 72 часа, или альтернативный документ — COVID-сертификат о выздоровлении.

Таким образом, на желтом уровне карантина общественные заведения не смогут обслуживать клиентов, а также допускать к работе тех, кто не имеет одного из перечисленных документов.

Одесская область уже несколько недель как должна было оказаться в желтой зоне, но правительство все оттягивало отмену «краснозонных» огрничений, видимо, опасаясь роста заболеваемость от ковид.

В Одесской ОГА даже заявляли, что «красная» зона продержится все новогодние праздники. Но, как видим, чиновники все же пошли на ослабление карантина, потому что заболеваемость действительно значительно уменьшилась, и нагрузка на медучреждения ослабла.

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