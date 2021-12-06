C 7 декабря Одесса переходит в «желтую» зону: как изменятся карантинные ограничения

7 декабря 2021 отменяется «красный» уровень эпидемической опасности на территории Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Херсонской областей и города Киева.
Такое решение приняли сегодня на внеочередном заседании Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
При этом с 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина, которые правительство приняло на прошлой неделе. Коснутся они, в первую очередь, невакцинированных украинцев.
Читайте также: Коронавирус в Одесской области 6 декабря: за сутки – 10 смертей, новых случаев немного
Ограничения в желтой зоне стали жестче
Теперь посещать общественные учреждения при желтом уровне смогут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ – «желтый» COVID-сертификат или справку 063/о.
Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов придется иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19. В то же время, для посещения общественных заведений можно будет использовать и отрицательный тест, который действует 72 часа, или альтернативный документ — COVID-сертификат о выздоровлении.
Таким образом, на желтом уровне карантина общественные заведения не смогут обслуживать клиентов, а также допускать к работе тех, кто не имеет одного из перечисленных документов.
Одесская область уже несколько недель как должна было оказаться в желтой зоне, но правительство все оттягивало отмену «краснозонных» огрничений, видимо, опасаясь роста заболеваемость от ковид.
В Одесской ОГА даже заявляли, что «красная» зона продержится все новогодние праздники. Но, как видим, чиновники все же пошли на ослабление карантина, потому что заболеваемость действительно значительно уменьшилась, и нагрузка на медучреждения ослабла.
Еще новости Одессы о коронавирусе и вакцинации:
- В Одессе открыли еще один пункт вакцинации от коронавируса – для жителей Таирова
- В работе центров вакцинации в Одессе произошли изменения – обновленный список адресов
- В Украине готовы ввести 3-ю дозу вакцины от ковид – когда ждать?