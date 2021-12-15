В Одессе работают специальные пункты вакцинации от ковида для детей, беременных и онкобольных

Новые пункты вакцинации в Одессе — специализированные. Прививку от коронавируса по предварительной записи в них могут получить дети, беременные и онкобольные.

В профильных пунктах получить прививку в определенное время и без очереди могут дети, беременные женщины и онкобольные граждане, сообщили в Одесском областном центре общественного здоровья.

Прививка от ковида для детей

По информации центра общественного здоровья, пункт вакцинации для детей заработал в Областной детской клинической больнице на улице Академика Воробьева, 3, 9-этажный корпус, 9-й этаж (правое крыло со стороны администрации, областной центр клинической иммунологии).

Время работы: вторник и четверг с 9.00 до 12.00, по предварительной записи.

Телефоны: (048) 701-32-25; (094) 953-62-25.

Пункт вакцинации для беременных

Пункт вакцинации для беременных женщин теперь работает в Областной консультативной поликлинике на улице Академика Заболотного, 32 (4-й этаж).

Время работы: по будням с 9.00 до 12.00, по предварительной записи.

Телефон: (048) 750-01-69.

Где вакцинируют онкобольных

Специальный дополнительный пункт вакцинации от COVID-19 для онкобольных открылся в Одесском областном онкодиспансере по улице Неждановой, 32, корпус 2. Там могут привиться граждане, которые находятся на обследовании у онколога или проходят терапию.

Время работы: по вторникам и четвергам с 10.00 до 13.00, по предварительной записи.

Телефон: (063) 610-00-03.

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Эти пункты созданы как дополнительные мощности, которые могут быть более удобны для детей, беременных и онкобольных, желающих вакцинироваться. Но также получить прививку можно в любом центре или пункте вакцинации в Одессе и области.

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