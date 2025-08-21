погода ветер

Гидрометцентр Черного и Азовского морей объявил штормовое предупреждение: днем 22 августа по Одессе ожидаются порывы южного ветра 15-20 м/с.

Прогноз погоды в Одессе на 22 августа

Переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 19-21°С, днем 27-29°С.

Температура морской воды 21-22°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 22 августа

Переменная облачность. Днем местами дождь, гроза.

Ветер южный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 16-21°С, днем 27-32°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

