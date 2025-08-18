Ключевые моменты:

На совещании рассмотрели ход выполнения плана подготовки водоканала к осенне-зимнему периоду.

Особое внимание уделили вопросам автономного энергообеспечения и готовности к чрезвычайным ситуациям.

Основные задачи подготовки к сезону

В рамках подготовительных работ специалисты «Инфоксводоканала» проводят профилактический ремонт и замену сетей водоснабжения, проверяют оборудование, формируют запасы материалов и реагентов, необходимых для стабильной работы в холодное время года.

Исполняющий обязанности директора Департамента систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской ОГА Владимир Карпич подчеркнул важность обеспечения автономного энергоснабжения объектов. Поэтому все технически пригодные объекты водоканала оснащаются генераторами и запасами горюче-смазочных материалов для работы в условиях возможных чрезвычайных ситуаций.

