Ключевые моменты:

Отключение воды произойдет с 09:00 до 23:00 8 января.

Без водоснабжения останутся жители 4 улиц.

Отключение воды в Одессе 8 января: список улиц

Как сообщили в филиале «Инфоксводоканал», 8 января 2026 года с 9 утра и ориентировочно до 23:00 в связи с проведением ремонтных работ на объектах водопровода в ряде домов Пересыпского района будет отключено водоснабжение.

Воды не будет по следующим адресам:

ул. Академика Заболотного — дома № 38, 38/1, 46

ул. Крымская — № 72, 72а, 74, 80, 82, 84

ул. Керченская — № 118

ул. В. Бувалкина — № 31, 41

Филиал «Инфоксводоканал» приносит извинения за временные неудобства.

Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

