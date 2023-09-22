Одесскому водоканалу – 150 лет!

Ровно 150 лет назад 9 сентября (по старому стилю) 1873 на Соборной площади Одессы заработал фонтан. Торжественная церемония собрала немало горожан, ведь это означало, что в Одессе появилась современная и надежная система водоснабжения. Наконец-то удалось решить проблему, которая существовала с начала основания Одессы. Почти 80 лет до этого одесситы пользовались колодцами. Воду на подводах в бочках развозили по городу и продавали по 10-15 копеек за ведро. Для сравнения: фунт (450 г) мяса тогда стоил 20 копеек.

Городские власти рассмотрели проект предпринимателя Вильгельма Швабена и англичанина Джона Моора, который снабжал водой и центр Одессы, и пригороды, и хутора, тогда как в Петербурге, Киеве и Харькове централизованно вода подавалась только в центр. В конце концов в Лондоне было создано «Одесское водопроводное общество», которое обеспечило финансирование строительства Одесского водопровода. Срок концессии составил 49 лет. Но через 20 лет город мог выкупить водопровод. Кроме того, власти имели право контролировать работу водопровода, качество воды и ее продажу. В общей сложности концессионерами было проложено 257 километров уличной сети из чугунных труб.

За последние полтора столетия одесский водопровод пережил несколько масштабных реконструкций и модернизаций. Предприятие успело поработать и в форме коммунального предприятия и закрытого акционерного общества. Однако в результате такой деятельности в 90-е годы прошлого века все больше и больше приходило в упадок. В декабре 2003 года Одесский горсовет передал целостный имущественный комплекс водоканала в аренду на 49 лет частной структуре – ООО «Инфокс». Так появился филиал «Инфоксводоканал».

Появление «Инфоксводоканала» стало первым в Украине примером аренды коммунального предприятия частным инвестором. Уже с 2004 года было начато круглосуточное водоснабжение жителей Одессы. За 18 лет в модернизацию водоканала инвестировано около 1,4 млрд грн. Компания «Инфоксводоканал» смогла ликвидировать многомиллионные долги за электроэнергию, заработную плату, налоги. Для очистки питьевой воды установлено немецкое оборудование. А Одесса первая среди областных центров Украины переведена на безопасную технологию обеззараживания питьевой воды гипохлоритом натрия. Также Одесса стала первым городом в Украине, сточные воды которого начали очищаться по современной австрийской технологии. На насосных станциях установлено европейское энергоэффективное оборудование и системы управления двигателями, модернизированы лаборатории контроля питьевой воды и очистка сточных вод. Вместо изношенных сетей проложено более 224 тысяч метров современных трубопроводов. Компания первой среди водоканалов Украины ввела работу полноценного круглосуточного контакт-центра и ряда онлайн-сервисов для потребителей.

Приход частного арендатора — ООО «Инфокс» — позволил ввести новые стандарты корпоративного управления в коммунальном хозяйстве. Благодаря инновациям, современным информационно-автоматизированным системам, эффективному менеджменту и инвестиционным программам в течение 2003-2022 годов удалось добиться существенных результатов в модернизации одесского водоканала и сделать предприятие одним из лидеров данной сферы в Украине.

Сегодня в большой семье одесского водоканала работает 2700 настоящих патриотов своего дела, цель которых – обеспечивать жизнедеятельность родного города и одесситов. Высококлассные специалисты работают круглосуточно, несмотря на праздники, погодные условия, коронавирус или обстрелы. Война сплотила всех работников еще больше, ведь условия работы стали тяжелее, средств водоканала хватает только на самое необходимое. “В такие трудные времена по-настоящему чувствуешь любовь к родному городу, к Родине, к каждому потребителю. Это поддерживает и объединяет”, делятся своими мыслями одесские водопроводчики. Пока коллеги работают на коммунальном фронте, чтобы подавать чистую воду в каждый дом, 93 сотрудника Инфоксводоканала сегодня в рядах ВСУ очищают украинскую землю от врага.

Пока празднование такой исторической даты не ко времени. Но надеемся, что победа над врагом даст дальнейший толчок для развития одесского водопровода в мирное время!