Скандал: еще один одесский военком стал миллионером

Об этом сообщили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Правоохранители установили, что в мае 2022 года супруги военкома стали владельцами квартиры в Одессе площадью 111,1 кв.м стоимостью 600 тыс. грн, которую через год продали за 7,56 млн грн. Впоследствии его жена приобрела автомобиль Toyota Highlander стоимостью почти 1,9 млн. грн, который впоследствии был продан за 2 млн. грн.

В том же году мать военкома подарила сыну жилой дом с хозяйственными постройками общей площадью 259,2 кв. м в Овидиопольском районе Одесской области, оцененный в 1 млн. грн.

НАПК установило, что полученный ею доход за последние 22 года был значительно меньше стоимости подаренного.

Теща военкома на протяжении последних нескольких лет стала владелицей квартиры в Лиманском районе Одесской области за более 300 тыс. грн, а также автомобиля Mercedes-Benz GLS 400 за 420 тыс. грн. Хотя в среднем такой автомобиль стоит более 5 млн грн, что может свидетельствовать о сокрытии реальной стоимости автомобиля. Также установлено, что ранее теща военкома купила автомобиль Mercedes-Benz GLC 220D стоимостью 1,4 млн грн, который впоследствии перепродала своей дочери за 1,5 млн грн.

В августе 2022 года члены семьи военкома подарили друг другу денежные средства на общую сумму 30 млн грн, что подтверждается сведениями из реестра нотариальных действий, хотя не имели для этого достаточных официальных доходов.

Сын военкома стал владельцем квартиры площадью 55,8 кв.м в Одессе стоимостью почти полмиллиона гривен и автомобиля Mercedes-Benz Sprinter 511 еще почти за полмиллиона гривен, также не имея на это достаточных денежных средств, у которых законные источники.

Также еще в 2018 году сын военкома совершил покупку, стоимость которой значительно превышала его тогдашние официальные доходы. А именно – приобрел у начальника одесского ТЦК Евгения Борисова автомобиль Volkswagen CC стоимостью 500 тыс. грн, который впоследствии перепродал.

Также правоохранители подозревают, что родственники и близкие военкома действовали таким образом, чтобы скрыть реальные обстоятельства приобретения недвижимого имущества и автомобилей путем завышения реальных доходов и занижения реальной стоимости.

Кушнеров отказался объяснить происхождение всех указанных средств.

НАПК направило материалы по Вячеславу Кушнерову в СУ ГУНП в Николаевской области с целью привлечения его к уголовной ответственности.

Читайте также: