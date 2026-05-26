Ключевые моменты:

Чиновника задержали во время передачи взятки.

Деньги якобы требовали за разрешения на строительство ветроэлектростанции.

Мэру грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

СБУ задержала мэра города в Измаильском районе

По данным Службы безопасности Украины, чиновник пытался получить деньги от компании с иностранными инвестициями, которая занимается строительством ветроэлектростанции на юге региона.

Следствие считает, что за 35 тысяч долларов мэр обещал подрядчикам беспрепятственное согласование разрешительной документации. Речь идет о проекте, который должен обеспечить альтернативным электроснабжением жилые дома и социальные объекты громады — больницы, школы и детские сады.

Для того чтобы начать строительство, компании нужно было получить разрешение (ордер) на вырубку зелёных насаждений вдоль подъездных путей к будущим объектам.

По версии следствия, именно на этом этапе мэр стал намеренно затягивать процесс и создавать искусственные препятствия.

Сначала представителям предприятия говорили об отсутствии экологических инспекторов, перебоях с электроснабжением в горсовете и постоянной занятости сотрудников.

Чтобы «разблокировать» процесс, компания даже передала городскому совету три генератора в качестве спонсорской помощи.

Сейчас мэру уже сообщили о подозрении по статье о получении взятки должностным лицом, занимающим особо ответственное положение.

Что грозит чиновнику

Правоохранители готовят ходатайство об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемого от должности.

Если вину докажут в суде, чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

А также запрет занимать определенные должности.

Расследование продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства дела и возможных участников схемы.