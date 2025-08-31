Ключевые моменты

В воскресенье, 31 августа, существенных магнитных бурь на Земле не ожидается.

Сегодня, 31 августа, ожидается геомагнитная активность с К-индексом 2,7 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным волнениям, не способным влиять на самочувствие людей, сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Как сообщает сайт Meteoprog.UA, ожидается, что во вторник геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса. Возможность малого геомагнитного шторма – 15%.

Хотя магнитные бури в этот день не прогнозируются, специалисты напоминают, что данные обновляются каждые три часа, поэтому рекомендуется следить за актуальными сводками.

Магнитные бури могут влиять на самочувствие даже здоровых людей, а особенно — на тех, кто страдает от хронических заболеваний, чувствительных к перепадам давления, стресса или метеозависимости. Вот как можно помочь себе пережить такие дни с минимальными неудобствами:

Что может ощущаться:

Головная боль, давление в висках

Нарушения сна, бессонница

Снижение концентрации, усталость

Учащенное сердцебиение, скачки давления

Тревожность, раздражительность или подавленность

Что делать в такие дни