Ключевые моменты:

Сегодня домой вернулись еще 19 защитников из Одесской области.

Освобожденные представляли разные рода войск, включая Сухопутные войска, ВМС, Воздушные Силы и Нацгвардию.

Одесские защитники вернулись из плена России

6 марта Украина провела новый этап обмена военнопленными с РФ. В рамках обмена домой вернулись 300 защитников и двое гражданских. Среди них — 19 защитников из Одесской области. Еще 9 наших земляков вернулись вчера.

Большинство освобожденных сегодня провели в плену более года, а некоторые — с 2022 года. Освобожденные представляют разные подразделения: Сухопутные войска, ДШУ, Военно-Морские Силы, Силы ТрО, Воздушные Силы, Силы Беспилотных Систем, Национальную гвардию, Государственную пограничную службу и Государственную спецслужбу транспорта.

Среди них есть солдаты, сержанты и офицеры. Самому младшему защитнику — 26 лет, самому старшему — 60. Омбудсмен Дмитрий Лубинец уточнил, что самый младший попал в плен в 2022 году, когда ему было 22.

Интересный факт: среди возвращенных есть шесть защитников с тремя одинаковыми фамилиями. Кроме военных, домой вернулись двое гражданских.

Главное для всех освобожденных — вновь оказаться с семьями и начать восстановление после тяжёлого времени в плену.

