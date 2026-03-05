Ключевые моменты:

Украина вернула из плена 200 военнослужащих из-за обмена.

Среди уволенных защитники Мариуполя, бойцы из Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областей.

Счастье для 200 украинских семей

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина обменяла и вернула из российского плена 200 военнослужащих. Он добавил, что среди уволенных — защитники Мариуполя, а также бойцы, которые держали оборону в Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожье. В общем домой вернулись представители Вооруженных сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, Государственной пограничной службы и Национальной гвардии.

По словам президента, каждый такой обмен – это плод систематической работы государства и героических усилий украинских воинов на передовой.

Зеленский выразил благодарность международным партнерам за помощь в обмене, в том числе США, а также украинским военным, пополняющим фонд для таких операций.

Напомним, в феврале 2026 года состоялся обмен пленными. Домой вернулись 157 украинцев – военных и гражданских, многие из которых находились в плену с 2022 года. Среди них те, кого россияне незаконно осудили.

Читайте также: Железная рука «Хохла»: одессит с металлическими костями мечтает снова воевать