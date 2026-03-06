Ключевые моменты:

Украина вернула из российского плена 300 военных и двух гражданских.

В Кривом Роге дрон попал в девятиэтажку, повреждено около 30 домов.

Украинская разведка нанесла удары по военным объектам РФ в Крыму.

Потери российской армии за сутки – около 950 военных и десятки единиц техники.

Большой обмен пленными: Украина вернула еще 300 защитников

Еще 300 украинских защитников возвращаются домой из российского плена, сообщил сегодня, 6 марта 2026 года, президент Владимир Зеленский.

Также сегодня удалось вернуть двух гражданских украинцев.

«Среди них ребята из Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, нашей пограничной службы. Рядовые, сержанты, офицеры. Защищали Украину на разных направлениях: Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском, в Мариуполе. Большинство из них были в плену более года, некоторые – с 2022 года.

Спасибо всем нашим воинам, которые обеспечивают этот результат, пополняя обменный фонд для Украины. Спасибо всей команде, которая работала ради этого результата. Благодарен Соединенным Штатам за посредничество. Важно, что договоренности сработали. Помним о каждом и каждой и обязательно должны вернуть всех наших людей», – пишет в соцсетях глава государства.

Напомним, накануне Зеленский сообщил, что Украина обменяла и вернула из российского плена 200 военнослужащих. В их числе – защитники Мариуполя, а также бойцы, которые держали оборону в Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областях

Россияне атаковали Кривой Рог «шахедами»: дрон попал в девятиэтажку

В ночь на 6 марта российские оккупанты нанесли массированный удар «шахедами» по Кривому Рогу.

По словам главы Совета обороны города Александра Вилкула, один из ударных дронов попал в жилую девятиэтажку. Также пострадал предприятие инфраструктуры в другом районе города.

Произошли пожары на трех локациях, по меньшей мере, на двух они были погашены. В результате атаки повреждено до 30 домов.

Предварительно, обошлось без пострадавших. Людей из поврежденных зданий эвакуировали.

По данным Воздушных сил, этой ночью враг атаковал Украину 141 ударным БпЛА. По состоянию на утро сегодняшнего дня, противовоздушной обороной сбито/подавлено 111 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 24 ударных БпЛА на 16 локациях, а также падение сбитых обломков на одной локации.

Удары по целям в Крыму и потери армии РФ

В это же время подразделение Главного управления разведки Украины «Примари» атаковало цели во временно оккупированном Крыму.

Как пишет военные корреспондент Андрей Цаплиенко, было поражено:

сторожевой корабль проекта 22460;

радиолокационная станция из состава комплекса С-400;

БпЛА «Форпост»;

морской буксир проекта 1496М1;

корабль проекта 16640;

десантный катер 02510 «БК-16»;

вертолет Ка-27.

А по официальным данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили шесть районов сосредоточения живой силы, две артиллерийские системы, пункт управления БпЛА, состав военно-технического имущества, реактивную систему залпового огня и пункт управления оккупантов.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 950 человек. Также враг потерял семь танков, шесть боевых бронированных машин, 45 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, один вертолет, 1609 беспилотных летательных аппаратов, 208 единиц автомобильной техники и единицу специальной техники.

