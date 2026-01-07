Ключевые моменты:

Сегодня, 7 января 2026, на Земле не ожидается существенных магнитных бурь.

Несмотря на ранее анонсированную активность, мониторинговые системы зафиксировали «космическую паузу», что благоприятно для метеозависимых людей.

Медики напоминают, что даже при спокойном прогнозе важно соблюдать режим сна и водный баланс, чтобы избежать зимней слабости и переутомления.

Согласно официальным данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), индекс геомагнитной активности сегодня составит всего 2 балла. Это «зеленая зона», которая считается безопасной и обычно не вызывает недомоганий у людей.

Напомним, по предварительным прогнозам, первый месяц 2026 года обещает быть волнообразным. После спокойного начала месяца эксперты прогнозируют несколько опасных периодов.

Ближайшие серьезные геомагнитные колебания прогнозируются на 9-10 января, а пик солнечной активности в этом месяце ожидается ориентировочно 16-20 января.

Что такое магнитные бури и в чем их подвох?

Магнитная буря – это реакция нашей планеты на солнечные вспышки. Когда Солнце выбрасывает потоки заряженных частиц, они «ударяются» о магнитное поле Земли, заставляя его колебаться. Именно эти невидимые встряски мы иногда ощущаем физически.

Для человеческого организма магнитная буря – это стресс для сосудов. В такие дни кровь может двигаться чуть медленнее, что приводит к кислородному голоданию тканей. Отсюда и классические жалобы:

пульсирующая головная боль или тяжесть в висках;

скачки артериального давления;

быстрая утомляемость и «сонливость на ходу»;

повышенная тревожность без видимых причин.

Как защитить себя даже в спокойные дни?

Хотя 7 января «космического шторма» не будет, зимние перепады атмосферного давления и влажности могут создавать похожие симптомы. Чтобы чувствовать себя бодро, врачи рекомендуют простые правила:

пейте больше чистой воды и травяных чаев. Ограничьте количество крепкого кофе и алкоголя – они лишний раз нагружают сосуды;

в периоды погодных перемен лучше отказаться от слишком соленой и жирной пищи, которая задерживает жидкость в организме;

постарайтесь выспаться (не менее 7-8 часов) и уделите хотя бы полчаса прогулке у моря или в парке;

людям с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями важно держать под рукой лекарства, прописанные врачом.

Помните: Космическая погода переменчива. Если вы чувствуете сильное недомогание, не списывайте все на Солнце – своевременное обращение к врачу гораздо эффективнее мониторинга прогнозов.

Также напомним, что в Одессе открыли круглосуточный пункт обогрева на Куликовом поле.