Одесский юмор: а дешевле будет?

Привоз 20 листопада 2025

Мужчина, хмурый как тот туман, подходит к прилавку и бурчит:

— Почем лук?

Продавщица даже не поворачивается, просто кивает на ценник:

— Двадцать пять.

— А дешевле будет?.. — спрашивает он с последней надеждой.

— Конечно будет! Если улыбнетесь.

Мужчина вздыхает, машет рукой:

— Ну все… тогда без лука.

А что там с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

  • картофель ― 25-45 грн;
  • лук — 25-40 грн;
  • помидоры — 25-80 грн;
  • свекла — 25-50 грн;
  • кабачки — 20-45 грн;
  • огурцы — 25-55 грн;
  • сладкий перец — 30-70 грн;
  • баклажаны — 30-70 грн;
  • капуста ― 25-45 грн;
  • чеснок — 120-140 грн;
  • морковь — 25-40 грн;
  • зелень в пучках — от 10 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

  • яблоки — 30-60 грн;
  • груши — 35-70 грн;
  • бананы — 60-70 грн;
  • грейпфруты — 60-100 грн;
  • гранаты — 180-230 грн;
  • лимоны — 80-130 грн;
  • виноград ― 50-100 грн;
  • хурма ― 90-180 грн;
  • апельсины ― 60-130 грн;
  • мандарины ― 130-180 грн;
  • клубника ― 180-220 грн;
  • персики ― 50-100 грн;
  • абрикосы ― 50-90 грн;
  • сливы ― 25-60 грн;

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза

Привоз 20 листопада 2025

  • яйца (десяток) — 45-100 грн;
  • брынза — 200-270 грн;
  • сыр — 100-160 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина:

  • задняя часть — 250-290 грн;
  • телячья шея — 200-220 грн;
  • ребра — 130-170 грн;
  • антрекот — 180-220 грн;

Свинина:

  • задняя часть — 200-230 грн;
  • шея — 280-300 грн;
  • лопатка — 220-250 грн;
  • ребра — 210-220 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70-250 грн.
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») — 100-250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза:

  • толстолобик — 50-100 грн;
  • караси — 70-100 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) — 90-150 грн;
  • судак — 150-250 грн;
  • карп — 90-160 грн.

Фото авторки

 

 

