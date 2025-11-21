Одесский юмор: а дешевле будет?
Мужчина, хмурый как тот туман, подходит к прилавку и бурчит:
— Почем лук?
Продавщица даже не поворачивается, просто кивает на ценник:
— Двадцать пять.
— А дешевле будет?.. — спрашивает он с последней надеждой.
— Конечно будет! Если улыбнетесь.
Мужчина вздыхает, машет рукой:
— Ну все… тогда без лука.
А что там с ценами?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель ― 25-45 грн;
- лук — 25-40 грн;
- помидоры — 25-80 грн;
- свекла — 25-50 грн;
- кабачки — 20-45 грн;
- огурцы — 25-55 грн;
- сладкий перец — 30-70 грн;
- баклажаны — 30-70 грн;
- капуста ― 25-45 грн;
- чеснок — 120-140 грн;
- морковь — 25-40 грн;
- зелень в пучках — от 10 грн.
Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки — 30-60 грн;
- груши — 35-70 грн;
- бананы — 60-70 грн;
- грейпфруты — 60-100 грн;
- гранаты — 180-230 грн;
- лимоны — 80-130 грн;
- виноград ― 50-100 грн;
- хурма ― 90-180 грн;
- апельсины ― 60-130 грн;
- мандарины ― 130-180 грн;
- клубника ― 180-220 грн;
- персики ― 50-100 грн;
- абрикосы ― 50-90 грн;
- сливы ― 25-60 грн;
Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза
- яйца (десяток) — 45-100 грн;
- брынза — 200-270 грн;
- сыр — 100-160 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина:
- задняя часть — 250-290 грн;
- телячья шея — 200-220 грн;
- ребра — 130-170 грн;
- антрекот — 180-220 грн;
Свинина:
- задняя часть — 200-230 грн;
- шея — 280-300 грн;
- лопатка — 220-250 грн;
- ребра — 210-220 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70-250 грн.
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») — 100-250 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза:
- толстолобик — 50-100 грн;
- караси — 70-100 грн;
- лобан (он же морской пеленгас) — 90-150 грн;
- судак — 150-250 грн;
- карп — 90-160 грн.
Читайте также и сравнивайте:
Цены и юмор с одесского Привоза в ноябре: что это за мясо с характером?
Полезная ссылка:
Полный список старых и новых названий улиц Одессы (на октябрь 2025 г.)
Фото авторки
Спросить AI: