Ключевые моменты:

В Одессе нет единого установленного тарифа, каждый дом определяет плату самостоятельно.

Тарифы коммунальных служб обычно колеблются в пределах 3-5 грн за квадратный метр.

Частные компании и ОСМД имеют более высокие тарифы из-за большего перечня услуг и персонализированного подхода.

В тариф входит уборка подъездов и прилегающей территории, содержание внутренних сетей, работа лифтов и освещение в общих помещениях.

В Одессе не существует единого тарифа

В нашем городе пока не существует единого тарифа. Соответственно, каждый дом, который имеет ОСМД, может самостоятельно устанавливать цену за обслуживание. Напомним, что одесситы могут создать собственное объединение совладельцев или передать управление частной или коммунальной компании. Именно от этого зависит сумма на содержание домов. Ведь стоимость услуг от государственных компаний колеблется в пределах 3-5 гривен за квадратный метр. Что касается частных фирм, то у них более высокие расценки. Все из-за расширенного спектра обслуживания и учета индивидуальных пожеланий.

В декабре тарифы современных частных подрядчиков выглядят примерно так:

Bona Vita — 5,67 грн/кв. м

Комфорт Сервис — 6,15 грн/кв. м

Суворовский — 5 грн/кв. м

Ренессанс — 5,50 грн/кв. м

Евроформат — 6,20 грн/кв. м

Сервис Плюс — 6,50 грн/кв. м

Наш Дом — 5,70 грн/кв. м

Что входит в цену?

За эти средства должны убирать подъезд и прилегающую территорию, поддерживать внутренние системы, работу лифтов и освещение в общих помещениях. Также есть компании, которые предлагают дополнительные услуги: охрана, видеонаблюдение или улучшение благоустройства.

Обратитесь в свое ОСМД или управляющую компанию, чтобы узнать тариф по вашему дому. К слову, сумма на содержание дома может быть увеличена, если есть дополнительные расходы на коммунальные услуги или на работу персонала.