Когда освободят Крым: аннексия, сопротивление и ожидание военных

Несмотря на все тяготы войны, украинцы не собираются отдавать рашистким захватчикам ни пяди родной земли. И полной победой над агрессорами должно стать освобождение всех украинских территорий — деоккупация Крыма и Донбасса. Как был оккупирован Крым, и когда Украина освободит полуостров, у крымчан и военных экспертов узнавала «Одесская жизнь».

Аннексия Крыма в 2014 году и угроза для Европы

В феврале 2014 года, нарушив международное право, Россия аннексировала Крым. А в марте по результатам непризнанным большинством стран мира «референдума» — включила полуостров в свой состав.

После аннексии Крым превратился в военный плацдарм. Сегодня кроме кораблей Черноморского флота ВМФ здесь базируются ракетные комплексы, атакующие украинские территории. Находятся базы хранения ядерных боеприпасов. А это создает атомную угрозу не только для Украины, но и для европейских стран. Поэтому, убежден депутат Одесского облсовета Февзи Мамутов, деоккупация Крыма необходима не только Украине. Заинтересована в ней и Европа.

Не изменил присяге и переехал в Одессу

Чемпион Европы по греко-римской борьбе Февзи Мамутов родился в Севастополе. Здесь выступал за ЦСКА Вооруженных сил Украины. Но после аннексии Крыма продолжать спортивную карьеру там не смог. В 2014 году он покинул полуостров.

Когда вступаешь в ряды ЦСКА, становишься военнослужащим: принимаешь присягу, устав. Был выбор: переприсягнуть или остаться верным своей стране — уйти на материковую часть, — рассказывает Февзи.

Военная присяга — это клятва. И после того, как я дал клятву перед народом Украины, я не могу ее предать.

Сейчас Февзи живет в Одессе. По его инициативе в нашем городе, на Левитана, 62 открылся крымско-татарский культурный центр «Луч». Во время войны он превратился в волонтерский центр. Здесь помогают переселенцам из «горячих» точек страны. И, по словам Февзи, кто, как ни крымские татары, пережившие ужасы депортации, могут понять людей вынужденных покинуть свой дом.

А интервью для читателей нашей газеты депутат — волонтер дал по дороге в Бахмут, куда доставлял бойцам генератор, маскировочные сетки, окопные свечи, зимнюю одежду, спальные мешки, аптечки и разные вкусности.

День крымского сопротивления и подготовка к «референдуму»

— Когда рашисты захватили Мариуполь, преподнесли это, как «освобождение». Это обычный подлый шаг РФ, — отмечает Февзи.

— То же произошло и при аннексии полуострова. В течение месяца до, так называемого, «референдума», в Крыму блокировались украинские СМИ. Велась пророссийская пропаганда. Местечковые политические партии призывали к полному подчинению Крыма России. И подействовал своеобразный «массовый гипноз». Особенно когда сравнивалось щедрое финансирование Черноморского флота России и плачевное состояние украинских ВМС. На этом фоне «засыпать» людей агитацией было несложно.

26 февраля 2014 года вошел в историю нашей страны, как День крымского сопротивления российской оккупации. Тогда под стенами крымского парламента столкнулись многолюдные митинги проукраинских и пророссийских сил. Местная полиция, что называется, самоустранилась. А на полуостров прибыли российские спецназовцы. Верховная Рада и правительство Крыма были захвачены. Над зданиями – вывешены флаги Российской Федерации.

Россия в истории Крыма

— Люди думали, может, при российской власти лучше будет. Хотя крымские татары на протяжении веков были против Кремля, — подчеркивает Февзи. — Россия всегда несла моему народу только смерть и лишения.

1783 год — лишила государственности;

1917 — уничтожила нашу интеллигенцию во времена «красного террора»;

1918 — расстреляла лидера крымско-татарской революции Номана Челебиджихана;

1944 — депортировала крымских татар в спецпоселения Урала, Сибири, Средней Азии.

Попал под депортацию и мой дед, возвращаясь с войны. Буквально на границе НКВДшник сорвал с его груди полученные медали и дал предписание отправиться в Среднюю Азию.

Туда уже успели вывезти всю семью деда. По дороге младшие дети умерли. А найти своих близких он смог только через 10 лет.

Сегодня Россия по-прежнему преследует крымчан. За период оккупации здесь зафиксировано 262 политических заключенных из которых 188 — крымские татары. Среди узников, по словам Февзи, — трое из Одессы.

Мобилизация и взрывы в Крыму

При оккупационном режиме крымчане не прекращают сопротивления российским захватчикам. Благодаря партизанам, убежден крымчанин, ВСУ получают точные координаты российских военных объектов. И вскоре базы и аэродромы взлетают на воздух — из-за «неосторожного курения». За поджог российской военной базы в пгт. Советский, ликвидацию оккупантов взяло на себя ответственность партизанское движение «АТЕШ».

А на крымско-татарской свадьбе в Бахчисарае гости танцевали под легендарную украинскую песню «Ой, у лузі червона калина». Некоторые участники торжества были тогда арестованы. Многих – оштрафовали на крупные суммы.

— Сейчас все больше крымчан хотят деоккупации полуострова. Даже те, кто в 2014 году остались в аннексированном Крыму. У многих просто не было возможности выехать, не было на это денег, — признает Февзи. — Но теперь, когда в Крыму начинается мобилизация, приходят повестки, люди не желают находиться под властью России.

Вернуться в Крым после стольких лет

— Вернусь, если буду понимать, что там полезен. А, в первую очередь, очень хочу увидеть маму, — делится крымчанин.

Повидаться с мамой, оставшейся в Керчи, мечтает и журналист Катерина, тоже уехавшая из Крыма в 2014 году.

— До 2014 года у меня и мысли не было уезжать из Крыма. Я жила в Симферополе, закончила там университет, там была работа и друзья. И, уезжая куда — либо ненадолго, всегда возвращалась в МОЙ город с удовольствием, — делится крымчанка.

Но однажды все изменилось. Поначалу ей казалось, что это была чья — то злая шутка, что Украина-ненька ни за что не отдаст Крым «на растерзание».

— Тут я могу привести слова одного своего знакомого: «Крым сдали без боя, что наполняло меня чувством бессильной злобы. Когда ты никак не можешь повлиять на ситуацию, и от тебя ничего не зависит. А те, от кого зависит, бездействуют или же попросту предают», — цитирует журналист. — Все было – и отчаяние, и слезы. И еще, как сейчас помню, постоянно крутилась в голове песня Кузьмы: «По — моему, чувак, нас кинули, как лохов, развели за спинами».

Но больше всего Катерину шокировала предательская позиция родных, друзей, коллег. Большинство из них, вспоминает она, приняли россию с радостью и были уверены, что «вот теперь-то точно заживем».

— Надо сказать, что многих напугали «ужасы Майдана», чему в немалой степени потворствовали тогдашние крымские власти — даже в маршрутках крутили соответствующие ролики. И очень многие были уверены: «Нам тут майданов не надо!». И верили, что «наша мать-россия уж точно нас защитит», — рассказывает крымчанка. — А я не хотела жить в россии! Догадывалась, что не все так радужно тут (как, впрочем, и оказалось). И, в конце концов, почему кто — то должен за меня решать, какой паспорт мне иметь, какие телеканалы смотреть?

Вынужденный переезд из Крыма в Одессу

Одесские родственники и раньше звали Катерину в наш город — мол, тут перспектив больше. И она решила приглашением воспользоваться. Тем более что работа была на удаленке — выпускающий редактор на сайте «События Крыма». Впоследствии он попал в число запрещенных, а к главному редактору, по словам журналиста, даже наведывались ФСБшники. Так что, и работа в немалой степени переезду способствовала.

— Как бы сложно ни было, о принятом решении я ни разу не пожалела.

Чем дальше, тем больше приходила в шок от творящегося в Крыму беспредела, — делится Катерина. — То, что шокировало многих украинцев в Херсоне, еще раньше происходило и в Крыму.

Полуостров обязательно вернется в состав Украины, уверена крымчанка.

— Да, в первое время возникали некоторые сомнения, — признается она. — Но после начала полномасштабного вторжения зарвавшегося вконец «братского народа» их уже не осталось. Тут вопрос только во времени. Конечно, хотелось бы, чтобы это случилось в этом году, но тут уже все зависит от наших ВСУ, которые, я уверена, не подведут.

Когда же Крым освободят

По прогнозам экс-командующего армией США в Европе генерала Бена Ходжеса, Украина освободит Крым к осени 2023 года. Но, конечно, при условии оказания Западом обещанной помощи – высокоточного оружия большей дальности. И, безусловно, — сохранения действенных антироссийских санкций.

ВСУ деоккупируют Крым быстрее, чем прогнозируют западные аналитики, считает руководитель ГУР Кирилл Буданов. Причем полуостров будет возвращен комбинированным путем: и силой, и при помощи дипломатии. А освободят его к лету.

— Без силы ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках, — подчеркнул Буданов.

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