Как сообщил омбудсмен накануне у себя в Телеграм, по его поручению был проведен мониторинговый визит в ряд заведений и учреждений в Одесской области, чтобы выяснить, почему этот ребенок оказался в опасности, что в итоге привело к его смерти.

В ходе проверки выяснилось, что мать ребенка на момент его рождения была несовершеннолетней и имела статус лишенной родительской опеки, без семьи и социальных связей. Первого своего ребенка, старшую сестричку умершего мальчика, она родила в 16 лет. Однако орган опеки и попечительства принял решение предоставить ей полную гражданскую дееспособность и ответственность не только за себя, но и за своего первого и второго ребенка, родившегося впоследствии.

Как отметил Лубинец, службы по делам детей в Одесской области системно игнорировали свои обязанности. Нарушая законодательство, они не предоставили матери с детьми статус семьи, которая находится в сложных жизненных обстоятельствах.

Кроме того, Центры социальных служб Одесской области системно игнорировали сообщения от правоохранителей о возможной опасности для детей из-за условий их проживания, а также не выполняли своих непосредственных функций в отношении детей, объективно нуждающихся в поддержке.

По результатам проверки офис омбудсмена инициировал представление в Одесскую ОВА относительно бездействия должностных лиц, ответственных за защиту детей. Информация также передана в Офис Генпрокурора и Нацполиции Украины для проведения дальнейшего расследования.

«Эта трагедия не должна остаться без справедливого реагирования. Виновные должны быть привлечены к ответственности!», – подытожил обмудсмен.

Как сообщала «Одесская жизнь», в начале февраля тело мальчика в возрасте 1 года и 3 месяцев нашли в морозильной камере в одной из квартир в Пересыпском районе Одессы, где малыш жил со старшей сестрой, 18-летней матерью и ее 44-летним неоднократно судимым сожителем, который и спрятал тело малыша в холодильник, чтобы скрыть факт его смерти из-за родительской халатности.

Обоих горе-родителей задержали и поместили в СИЗО. Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток без права внесения залога.

Старшую девочку из семьи изъяли. В дальнейшем будет решаться вопрос лишения матери родительских прав и места жительства ребенка.