Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными и президент Владимир Зеленский.

Среди освобожденных сегодня — представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, Сил ТрО, Воздушных Сил, Десантно-штурмовых войск, Пограничной службы, Нацгвардии и Государственной специальной службы транспорта.

Все освобожденные — представители рядового и сержантского состава, среди них защитники Мариуполя, которые провели в неволе более 3 лет.

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Это лишь первая часть 66-го масштабного обмена, который будет продолжаться в рамках достигнутых в Стамбуле договоренностей, отметили в штабе.

Этот обмен касается отдельных категорий военнопленных, в частности в возрасте до 25 лет, тяжелораненых и тяжелобольных пленников.

“Из соображений безопасности операции окончательные цифры освобожденных будут обнародованы после завершения обменного процесса. Также продолжается работа над репатриацией тел погибших при защите Родины украинских военных”, — говорится в сообщении штаба.

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