Ключевые моменты:

Выплата в 1500 грн будет проведена автоматически через пенсии или соцвыплаты.

Получателями станут пенсионеры, малообеспеченные семьи, дети, одинокие матери и другие категории граждан.

Помощь получат около 13 млн украинцев, независимо от необходимости подачи заявлений.

Единовременная выплата 1500 грн в Украине

Кабинет министров Украины утвердил единовременную выплату в размере 1500 грн для пенсионеров и граждан, получающих социальную помощь. Выплата пройдет в апреле 2026 года автоматически через привычные каналы — на банковские счета или через отделения Укрпошты.

Ожидается, что помощь получат около 13 млн человек. Подавать заявления и собирать документы не нужно, сообщает Министерство социальной политики.

Кто имеет право на выплату:

Пенсионеры: по возрасту, по инвалидности, за выслугу лет, пенсионеры по потере кормильца. Размер пенсии не должен превышать 25 595 грн. Для ветеранов войны с 2014 года и ликвидаторов Чернобыля ограничений по сумме нет.

Получатели государственной помощи/компенсации (в т. ч. установленные на каждого получателя помощи/компенсации):

— на проживание из числа ВПЛ;

— как малообеспеченная семья;

— базовой социальной помощи;

— как лица, которые не имеют права на пенсию и получили право на помощь после 65 лет;

— как лица, не имеющие права на пенсию из числа лиц с инвалидностью, и иждивенцы умершего кормильца, который не получил права на пенсию;

— проживающие вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства;

— лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью;

— на детей, которые воспитываются в многодетных семьях.

Одинокие матери и дети, над которыми установлена опека или попечительство.

Дети, больные тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы.

Дети, родители которых уклоняются от уплаты алиментов.

Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, лица из их числа, в том числе с инвалидностью, которые находятся в детских домах семейного типа и приемных семьях.

Если человек подходит под несколько категорий, сумма всё равно будет выплачена один раз после сверки государственных реестров. Пособие начислят как доплату к пенсии или социальной выплате за апрель отдельной суммой.

Напомним, что 12 марта Кабмин вместе с президентом Украины утвердил новый пакет поддержки для граждан, в который вошли доплата в 1500 грн и кэшбек на топливо.

