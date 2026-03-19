Ключевые моменты:
- Выплата в 1500 грн будет проведена автоматически через пенсии или соцвыплаты.
- Получателями станут пенсионеры, малообеспеченные семьи, дети, одинокие матери и другие категории граждан.
- Помощь получат около 13 млн украинцев, независимо от необходимости подачи заявлений.
Единовременная выплата 1500 грн в Украине
Кабинет министров Украины утвердил единовременную выплату в размере 1500 грн для пенсионеров и граждан, получающих социальную помощь. Выплата пройдет в апреле 2026 года автоматически через привычные каналы — на банковские счета или через отделения Укрпошты.
Ожидается, что помощь получат около 13 млн человек. Подавать заявления и собирать документы не нужно, сообщает Министерство социальной политики.
Кто имеет право на выплату:
- Пенсионеры: по возрасту, по инвалидности, за выслугу лет, пенсионеры по потере кормильца. Размер пенсии не должен превышать 25 595 грн. Для ветеранов войны с 2014 года и ликвидаторов Чернобыля ограничений по сумме нет.
- Получатели государственной помощи/компенсации (в т. ч. установленные на каждого получателя помощи/компенсации):
— на проживание из числа ВПЛ;
— как малообеспеченная семья;
— базовой социальной помощи;
— как лица, которые не имеют права на пенсию и получили право на помощь после 65 лет;
— как лица, не имеющие права на пенсию из числа лиц с инвалидностью, и иждивенцы умершего кормильца, который не получил права на пенсию;
— проживающие вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства;
— лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью;
— на детей, которые воспитываются в многодетных семьях.
- Одинокие матери и дети, над которыми установлена опека или попечительство.
- Дети, больные тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы.
- Дети, родители которых уклоняются от уплаты алиментов.
- Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, лица из их числа, в том числе с инвалидностью, которые находятся в детских домах семейного типа и приемных семьях.
Если человек подходит под несколько категорий, сумма всё равно будет выплачена один раз после сверки государственных реестров. Пособие начислят как доплату к пенсии или социальной выплате за апрель отдельной суммой.
Напомним, что 12 марта Кабмин вместе с президентом Украины утвердил новый пакет поддержки для граждан, в который вошли доплата в 1500 грн и кэшбек на топливо.
