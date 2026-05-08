Ключевые моменты:

Маяковского сельского голову Виктора Дьяченко взяли под стражу по делу о возможной растрате бюджетных средств и земельных махинациях.

Суд отправил его в СИЗО почти на два месяца, но определил залог более 1 млн. грн. как альтернативу.

Чиновнику инкриминируют злоупотребление служебным положением и присвоение имущества в особо крупных размерах.

Подозревают в схеме с 60 гектарами коммунальной земли

По информации Центра публичных расследований, Маяковского сельского голову Виктора Дьяченко взяли под стражу по делу о вероятном присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах.

Следует отметить, что суд постановил держать чиновника в следственном изоляторе почти два месяца, однако предусмотрел возможность освобождения под залог более 1 миллиона гривен.

Суд частично удовлетворил ходатайство следователей областной полиции и прокуратуры о мере пресечения для руководителя общины. К слову, ему инкриминируют ч. 4 ст. 191 УК Украины – завладение имуществом или его растрату путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.

Согласно решению суда, Дьяченко оставили под стражей в Одесском СИЗО до 29 июня 2026 года. В то же время, определили альтернативу — залог в размере 1 031 680 гривен. В случае ее внесения должностного лица должны освободить из-под стражи, но с рядом процессуальных ограничений.

Руководитель общины запрещает покидать пределы Маяков без разрешения следователя или суда, необходимо сообщать об изменении места жительства или работы, воздерживаться от контактов со свидетелями и другими фигурантами производства, а также сдать загранпаспорт. Кроме того, каждый четверг он обязан являться к следователю.

Суд отдельно предупредил: в случае нарушения условий или неявки по вызовам залог может быть перечислен в государственный бюджет.

По данным следствия, по делу фигурируют руководитель громады, депутат и другие связанные лица. Их подозревают в схеме незаконного выведения земель коммунальной собственности в личное пользование.

Правоохранители установили, что в течение 2024 решения сельсовета в частную собственность был передан 31 земельный участок общей площадью около 60 гектаров.

По версии следствия часть этих земель оформляли на родственников председателя громады, а впоследствии передавали его несовершеннолетнему сыну. Остальные участки оформляли на лиц, находившихся под влиянием фигурантов дела. В общей сложности, как говорится, речь идет о около 25 гектарах земли, которые могли быть незаконно присвоены.

