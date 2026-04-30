Ключевые моменты:

Одесса направила более 200 млн. грн. в поддержку ВСУ за первые 4 месяца 2026 года.

Общая программа обороны в год — сотни миллионов гривен, часть уже израсходована.

Программа «Безопасный город Одесса» — 595 млн грн на оборонные нужды.

Резервный фонд: 1,3 млрд грн на восстановление, инфраструктуру, ликвидацию последствий атак и непредвиденные расходы.

На что тратит деньги Одесса в 2026 году

На сессии Одесского городского совета сообщили, что за первые четыре месяца 2026 в поддержку ВСУ из городского бюджета направили более 200 миллионов гривен. В целом же программа обороны в год предусматривает сотни миллионов, часть из которых уже потрачена, а остальные — в планах.

Добавим, что депутаты обсудили обширный резервный фонд бюджета. Кроме этого, в рамках программы «Безопасный город Одесса» на 2026 год заложено 595 миллионов гривен на оборонные нужды.

По словам и.о. директора департамента финансов Галины Савченко, средства распределены по действующим программам и идут на оборону и безопасность города.

Однако некоторые депутаты недовольны нераспределенным фондом. Речь идет о 1,3 миллиарда гривен на нужды города, которые почему-то не распределят. В горсовете уточнили, что эти деньги не свободны, а направлены на определенные направления. «Резервный фонд идет на публичные инвестиции. Ну а часть денег останется на непредвиденные расходы, например ликвидация последствий обстрелов, помощь пострадавшим и срочные работы.

Напомним, Одесса осталась единственным городом, который не ответил на запрос общественного движения ЧЕСТНО о расходах на поддержку Сил обороны в 2025 году. Другие областные центры дали ответы и показали реальные цифры финансирования ВСУ.